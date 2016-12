Tiene nueva novia

Rocío Robles tiene 23 años, estudia periodismo deportivo y es una de las diosas que conforman el staff de bailarinas de Showmatch. En las últimas horas se la señaló como la nueva novia de Fede Hoppe, el productor de Tinelli que tiene fama de seductor serial.





Hablamos con ella para que cuente si lo conoce a Hoppe fuera de lo laboral y para que diga si el productor podría estar en su perfil de novio.





- ¿Desde hace cuanto lo conoces a Fede Hoppe?





- Lo vi algunas veces cuando hice "La Argentina más linda" en Sábado show en 2012 y finalmente en 2014 cuando entre a Showmatch lo veía todos días.





- ¿Pero fuera de lo laboral te lo cruzaste alguna vez?





- Si, nos cruzamos varias veces y he salido a tomar algo y a cenar con él, pero nunca pasó nada.





- ¿Te molesta o te perjudica en algo este rumor? ¿Te dijo algo Fede?





- No cero, estamos los dos solteros y no tenemos que dar explicación a nadie por suerte pero tampoco vamos a decir algo que no es.





- ¿Como lo describirías a Fede como hombre? ¿Que es lo que tanto le seduce de él a las mujeres?





- Es un excelente compañero de trabajo, muy buena persona y muy correcto.





- ¿Tiene el perfil de un posible novio?





- Mmmm no, no creo.





