"Tiene que pelear un puesto como los demás"

Con miras al segundo amistoso de la serie ante Sarmiento, que será este viernes, a partir de las 21 y en el estadio Eva Perón de Junín, Unión completó ayer la segunda tanda de entrenamientos de la semana, hecho que se repetirá hoy por la mañana, en el predio Casasol, con posterior atención a la prensa por parte de los jugadores.





Volvieron a imponerse los movimientos físicos y tácticos con pelota, pero no hubo futbol formal, el que se impondrá en los próximos dos días antes del choque ante el Verde, con quien empató el viernes pasado en Santa Fe 0-0, en un cotejo que careció de emociones y que demostró que aún restan detalles por corregir, pensando en la reanudación de Primera División, pactado para el 3 de marzo.





Al finalizar los ensayos, el conductor rojiblanco, Juan Pablo Pumpido, hizo un alto en sus obligaciones para dialogar con los medios de comunicación que asistieron a la práctica de puertas abiertas. Casi por decantación, se refirió a la partida del paraguayo Rolando García Guerreño a Lanús. "Ya está hecho, porque no vino a entrenar, así que asumo que debe estar completando todos los papeles que faltan, por lo tanto después nos comunicaremos con él, ya que antes no pudimos hacerlo", reconoció el DT.

El orientador santafesino siempre dijo que, sino se iba nadie de la estructura principal del plantel, no pretendía a nadie más, pero que en caso que se produzca una salida, quería que llegue un reemplazante directo. Es así como ingresó en la negociación el zaguero Rodrigo Erramuspe, quien es del gusto del DT: "Por lo que tengo entendido estaba avanzado lo de Rodrigo y creo que entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy) se terminaban de cerrar los detalles".





"Ahora sí hablé con él, porque el tema estaba mucho más avanzado. En ese sentido lo noté con muchas ganas de venir, sumado a que siempre quiso volver a Unión, así que se dio la posibilidad ahora y por ello hay mucha confianza. De igual modo, hay que esperar a que se completen esos últimos detalles para que esté acá lo antes posible", agregó.

Desde un primer momento se mostró reticente a que emigre García Guerreño, pero siempre fue consciente de las reglas del juego y sobre el importante ingreso económico al club que significa, por lo tanto dejó en claro la trascendencia que tiene traer un jugador como Erramuspe: "Nos permite mantener el plantel tal cual lo teníamos. En su momento se fue (Martín) Rolle y vino (Mauro) Cejas y ahora se va Rolo y llega un marcador central de características similares y que tiene la ventaja de conocer al club. De seguro se acoplará rápido a lo que es Unión. De igual modo, sabe bien que tiene que pelear por un puesto como los demás".





Durante su estadía en el Granate, el flamante refuerzo de Unión no tuvo todo el rodaje que pretendía, con lo cual veía con buenos ojos cambiar de aire. No obstante, se entiende que eso muchas veces atenta con el fin de insertarse en un grupo armado, pero el DT no lo vio así: "Vamos a ver cómo viene. Faltan aún dos semanas para el ficticio inicio, pero a decir verdad ya no se puede estar tan seguro de cuándo arrancará la actividad oficial. Insisto con lo que dije antes, el equipo principal se sabrá cuando haya que jugar contra River. Nosotros desde adentro lo tenemos bastante claro, pero seguimos viendo cosas y no podemos definir nada".





"Él entrenada toda la semana con el plantel y jugaba los 90' en Reserva. Ya sé que no es lo mismo que jugar en Primera, pero yo dirigí en esa división y la verdad que tiene una intensidad bárbara. Puede que llame la atención de que no haya tenido muchos minutos en Primera. Pero viene con ritmo, así que no estuvo parado", acotó.

No se confía

Hace unos días se confirmó que el 3 de marzo se reanudará el fútbol oficial, aunque Pumpido no está tan seguro de eso: "Veo difícil que arranque el 3, porque no se llega a tiempo con el tema del dinero y de tener al día a los jugadores. Los dirigentes hablan y hablan y nadie se acuerda que los jugadores tienen que estar al día y por eso creo que se trata de una posibilidad para solucionar eso. Tienen que estar todos conformes, máxime si se tiene en cuenta que lo que ingresará, supuestamente, será muy importante para los clubes".





En el cierre, manifestó que el duelo ante Sarmiento con público "es lo más cercano a un partido oficial, pero es un amistoso. Por ahí existen también algunos recaudos. La meta está en jugar contra River", concluyó el técnico tatengue.