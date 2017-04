Tiro por elevación desde Córdoba

Apenas un triunfo (Talleres), dos empates (River y San Martín de San Juan) y tres derrotas ( Colón , Banfield y Defensa y Justicia ). Claro está que el dolor de perder el Clásico en condición de local comenzó a desnudar diversas falencias que hasta el año pasado no se notaban, además de la pérdida de capacidad ofensiva (en cuatro encuentros no anotó), con excepción del enfrentamiento con Talleres donde sumó cuatro goles.





Embed LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS — Raul Armando (@pepa_armando) 17 de abril de 2017







Luego del revés ante el Halcón, la gente despidió al equipo con silbidos, los cuestionamientos van en alza, el propio presidente fue víctima de insultos al retirarse del estadio y apareció a la distancia un protagonista que fue parte de uno de los últimos ascensos a Primera.





Se trata de Raúl Armando, actual ayudante de campo de Kudelka en Talleres, que ni bien se consumó el 2-0 de los de Florencio Varela utilizó su cuenta de Twitter para dejar dos posteos que se prestan a un minucioso análisis.





Embed No engañemos a la gente — Raul Armando (@pepa_armando) 17 de abril de 2017







¿La Pepa apunta a Pumpido? ¿Al padre en particular focalizando en la figura del actual conductor? ¿A Spahn y la actual conducción del club) Tal vez la respuesta no tarde en llegar, aunque el actual entrenador tendrá una semana difícil para empezar a armar el equipo que visitará el sábado a Vélez y donde tendrá que apelar a un juvenil en el lateral izquierdo de la defensa, si es que no realiza un corrimiento en lo que asoma como variante obligada.

El momento de Unión no es bueno. Luego de esa extensa pretemporada, a la hora de salir a la cancha los resultados no están acompañando al equipo que conduce Juan Pablo Pumpido