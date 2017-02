Todo verde y con mejoras notables en el Fonavi del barrio Centenario

"La obra está llegando a su fin", dijo contento y expectante Gastón Machicote, vecino y presidente del consorcio de la manzana 1 del Fonavi San Jerónimo de barrio Centenario sobre las mejoras que se hicieron y que están pronto a inaugurarse. El complejo está totalmente pintado de verde y solo faltan algunos detalles para completar la intervención que comenzó en septiembre de 2014. Un largo camino se transitó y en el medio se constituyeron los consorcios, se entregaron escrituras y se conformó una red de instituciones.

El Fonavi San Jerónimo cuenta con 12 manzanas, de las cuales 11 son de viviendas y una es la plaza. La 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 12 tienen 16 escaleras con ocho departamentos por cada una de ellas; mientras que la 6, 10 y 11 tienen 12 escaleras con la misma cantidad de viviendas que el resto. Esta reducción es porque miran hacia el espacio verde que es la manzana 7.

Entre lo que queda por hacer para el corte de cintas se puede detallar la iluminación en cada una de las manzanas con farolas pero, además, se pusieron cuatro columnas que tendrán lámparas LED que se colocarán y prenderán cuando se haga la inauguración oficial –prevista para fines de marzo. Además, se están haciendo otras mejoras en el interior de cada una como reposición y pintura de las escaleras; se están colocando unos pilotes de cemento en las veredas para evitar que los autos se estacionen sobre ellas y las rompan; reponiendo las tapas de los desagües para que no se ensucien y tapen; y hasta unos aleros arriba de las ventanas y respiraderos en la loza para evitar filtraciones, entre otras.

"La iluminación era uno de los reclamos principales, pero ahora no solo tenemos las farolas sino además las columnas. Y se cambiaron algunas barandas también de los balcones que estaban deterioradas y significaban un peligro. En definitiva cada manzana se verá totalmente distinta por dentro y también por fuera y además ya está todo pintado de verde y es otra la imagen", detalló este vecino.

En cuanto a los servicios como luz, cloacas y agua, Machicote contó que con respecto al primero se sacaron los tableros y los cables se colocarán en "tubos" o "caños", haciendo las instalaciones y tendidos más seguros. "En cuanto al agua, siguen las mismas pérdidas de siempre y no le encuentran una solución. Como por ejemplo la de la esquina de 10 de Junio y Malvinas Argentinas, frente a la escuela, que la reparan y vuelve a acumularse agua. Desde que yo era chico que esta pérdida está y no saben cómo solucionarla", contó.





Esfuerzo conjunto

Una de las condiciones cuando se puso en marcha el proyecto para intervenir el Fonavi era la conformación de los consorcios en cada una de las manzanas para que tengan la función de cuidar y mantener lo que se realizó. "Siguen funcionando, solo hay uno o dos que tienen algunos inconvenientes, pero el resto está muy bien y se cumplen las funciones que tienen", agregó y aprovechó para contar que se siguen haciendo capacitaciones con las nuevas normativas que aparecieron. Luego manifestó: "Una de las condiciones era que tenía que haber una administración para apoyar el trabajo municipal que es mantener el barrio".

Oficialmente no está confirmada la fecha de inauguración, pero las versiones desde el gobierno para con los vecinos es que sería para fines de marzo. "De todas maneras el cambio se nota mucho porque además de quedar más lindo y con todas las condiciones y los servicios que nos merecemos, mejoró la convivencia y las relaciones entre los vecinos. Antes éramos noticia en los diarios por cosas malas y ahora no se ve eso, siempre va a faltar algo pero estamos muy conformes, por lo menos es lo que me dicen los vecinos de la manzana 1 donde vivo y soy el presidente del consorcio", expresó Machicote a Diario UNO.

Cada consorcio tiene una comisión con varias tareas y roles. Entre ellas es la de establecer y cobrar una expensa por mes para pagarle a una persona que realiza las tareas de mantenimiento, y comprar elementos faltantes, entre otros. "Este abono mensual va entre los 100 y 150 pesos, según la manzana. Los administradores cobramos esto establecido y le pagamos mensualmente al responsable de hacer tareas como sacar la basura, barrer, cambiar un foco, cortar los pastos, entre otras", detalló el presidente del consorcio de la manzana.

También desde el área correspondiente de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo se continúa con el relevamiento en el barrio para que los vecinos puedan completar los trámites y así poder lograr la escrituración de su departamento. Ya se entregaron decenas de títulos en distintos actos y eso significa un gran avance para los que viven allí desde hace más de tres décadas.

Antes de finalizar, Machicote aseguró que "los vecinos estamos muy conformes con la intervención que se le hizo al Fonavi y lo apreciamos mucho porque pasaron muchos gobiernos, gobernadores, intendentes por el barrio pero nunca hicieron un proyecto integrador como este que nos mejorara la calidad de vida", y luego agregó: "Ahora es responsabilidad nuestra cuidar y hacer que todo esto dure. En estos días lo estamos viviendo con mucha expectativa. Nos sabemos si se va a terminar a fines de marzo, pero seguro que va a ser este año".