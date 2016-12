Todos vieron el tremendo tatuaje pero nadie notó un detalle

Feliz con el nuevo tatuaje que se hizo, el más extremo desde que comenzó a llenar su cuerpo de tattos, Candelaria Tinelli (26) sigue mostrando en las redes el avance de su "proyecto de cuerpo completo", para el que falta "bocha", según ella misma dijo. Así lo publicó el sitio Contexto.





"Yo no tengo una adicción a tatuarme. Tengo un proyecto armado de un body, cuerpo completo. Tuve varias inspiraciones. En Toulouse (Francia) conocí a una chica muy conocida en el ambiente tattoo, que se llama Celine. Un poco eso es lo que deseo", había explicado la hija de Marcelo Tinelli en diálogo con este sitio, sobre la larga lista de diseños que tiene plasmados en su piel. Pero sin dudas, su último blackwork fue de los más impactantes y comentados en las redes sociales, luego de que la joven luciera su cuello todo tatuado de negro.

Embed Hardcore Una foto publicada por Lelé (@candelariatinelli) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 5:39 PST Embed Perdón, mamá ❤ Una foto publicada por Lelé (@candelariatinelli) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 6:26 PST



Tras la gran repercusión, que tuvo elogios, críticas y memes, Cande publicó una nueva foto de su cuello, en la que dejó al descubierto un detalle que no se había podido apreciar anteriormente: la diseñadora decidió no taparse una enorme rosa que tenía tatuada en la parte derecha de su cuello.





Acompañando la imagen, la hija de Marcelo Tinelli escribió: "Última semana del 2016. Aprovecho para decirles, ¡GRACIAS! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No sólo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el finde (me reí mucho, se pasaron... el del negro de WhatsApp es el mejor), sino a todos los que me escriben con tanta buena onda. Inclusive, recibí mensajes de los mejores tatuadores del mundo felicitándome por esta nueva pieza, así que no puedo estar más agradecida. Sea con mala o buena leche, me dedicaron tiempo, que es lo más valioso que tenemos. ¡Disfruten amigos!".