Tognoli irá a juicio oral a mediados de 2017 por presunto encubrimiento de narcos

En este nuevo proceso oral, previsto para mediados del año próximo, además de Tognoli hay otros dos policías acusados y una veintena de imputados por violación a la ley antidrogas. El fiscal del caso, Mario Gambacorta, consideró al momento de pedir la elevación a juicio de la causa que la protección brindada por Tognoli y otros uniformados de alto rango a Ascaíni sindicado como jefe de una organización dedicada a la comercialización de drogas- "consistía no sólo en liberar la zona para el accionar delictivo, sino también en facilitarle información que le permitía evadir la persecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en momentos en que esa fuerza federal lo buscaba".

Entre las pruebas aportadas por el fiscal figura un llamado efectuado por el propio Ascaíni a la seccional policial de Villa Cañás para averiguar a quién pertenecía una camioneta blanca que lo seguía desde hacía algunos días. "Mediante el uso de una clave de seguridad de carácter restringido, Tognoli y otros jefes policiales, entre ellos Néstor Fernández, por entonces jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII- tenían acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor", planteó Gambacorta. De ese modo, pusieron en aviso a Ascaíni acerca de que era observado por un vehículo que pertenecía a la PSA, lo que en definitiva obstaculizó la detención.

"Tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión", continuó. En otra oportunidad, Tognoli -quien según un testimonio recibía de los narcos 30 mil pesos mensuales como retribución por sus servicios- removió del cargo a un comisario que había mostrado interés en investigar a Ascaíni.





Télam

"No obstante no haberse comprobado hasta el momento la realización por parte de ambos funcionarios de ostensibles y típicas maniobras de comercialización de estupefacientes, sus acciones habrían sido esenciales a la conducta desarrollada por Ascaíni, puesto que Tognoli -como director general de la ex Drogas Peligrosas- y Fernández como funcionario policial calificado con acceso privilegiado a información de relevancia, habrían permitido que la figura principal de la organización dedicada al comercio de estupefacientes se desenvolviera con tranquilidad e impunidad", señala el texto del requerimiento.