Traferri ve al PJ más cerca de sectores de la UCR y del socialismo que del PRO

El escenario político desde hace años que viene cambiando en la Argentina y hoy está lejos de lo que fue en gran parte del siglo XX. Los partidos políticos están en crisis y vienen perdiendo representatividad, aunque siguen siendo una referencia y una herramienta de construcción política que electoralmente muchas veces se refleja en la conformación de frentes.





El presidente del bloque justicialista del Senado provincial, Armando Traferri, asegura que se está marchando hacia un bipartidismo donde las opciones serán la centro derecha y la centro izquierda y que en ese escenario ve al justicialismo compartiendo un espacio con sectores del radicalismo y con el socialismo más que con el PRO, aunque aclara que esas construcciones políticas llevan años.





"Si uno mira la historia de la política argentina, el peronismo está más cerca del socialismo que del PRO, que antes fue la Ucedé. El justicialismo es un movimiento muy amplio que tiene sectores de derecha, de centro y de izquierda, es de un pensamiento muy amplio. Tuvimos referentes de centro derecha como Carlos Menem y de centro izquierda como Néstor Kirchner", analizó.





—¿Cómo enfrentará el justicialismo este año electoral?

—La dirigencia del Partido Justicialista de Santa Fe tiene una oportunidad histórica. Yo soy un dirigente con responsabilidad de gobierno desde 1986, me jacto de ser uno de los más antiguos de los que está en actividad. Y siempre había un común denominador en los dirigentes de mi categoría o intendentes y presidentes comunales, concejales y era que las listas de diputados nacionales las armaba el gobernador, desde la capital de la provincia o se armaban en la Capital Federal. Nunca teníamos la oportunidad de participar ni opinar, mientras que en esta circunstancia tenemos la posibilidad no solo de opinar, sino de conformar las listas.





—¿Eso es una oportunidad para el PJ santafesino?

—Es una oportunidad y una responsabilidad porque hoy no tenemos ni gobierno provincial ni nacional y tampoco hay un gran elector como en su momento fue Reutemann. Hoy quedan todos los liderazgos locales o territoriales como los presidentes de comuna, intendentes, diputados y senadores. Ese es el desafío y, a su vez, el compromiso que tenemos los dirigentes del justicialismo. Y no tengo dudas de que está en la capacidad que tengamos de hacer un armado amplio y generoso que podamos tener una excelente elección.





—¿Ese armado de la lista de diputados nacionales debe tener un perfil claramente diferenciado de Mauricio Macri o cuando usted hace mención a un armado amplio busca también sectores de derecha?

—No, yo creo que el Partido Justicialista no coincide para nada con las políticas que está llevando adelante el gobierno de Macri. No nos representa. Que haya algunos dirigentes justicialistas que hayan migrado hacia el PRO no quiere decir que sea un pensamiento del justicialismo en su conjunto. Pero repito, tiene que ser una construcción colectiva, con mucha amplitud que les permita convivir a sectores de derecha, de izquierda y del centro y eso es lo que es el justicialismo. Si logramos eso no me caben dudas de que estamos en condiciones de poder lograr una excelente elección.





—¿Usted entiende que en los comicios de este año se va a polarizar la elección en una especie de plebiscito de la gestión de Macri?

—No, no creo que en la provincia pase eso. Hay dos elecciones en el país: una es la presidencial, con balotaje y las últimas dos muestran que el segundo tiene más posibilidad de ser presidente que el primero porque hay un sector de la población que vota más en contra de y no a favor de. Creo que eso es lo que pasó en la última elección. Pero creo que la sociedad sigue dividida en tres tercios y en la provincia eso pasa sin ninguna duda. En esa división, el justicialismo en Santa Fe tiene el 30% con buenos candidatos. Y si hacemos una buena lista, generosa y amplia vamos a estar superando tranquilamente ese 30% de los votos y eso nos pondría muy competitivos.





—¿Usted descarta que el justicialismo tenga acercamientos a otras fuerzas políticas como el socialismo?

—Si la pregunta apunta a que haya un frente en esta instancia creo que los tiempos no dan porque la conformación de un frente sólido lleva un proceso que a veces dura años. Sí también creo que vamos a marchar a un bipartidismo donde en un frente estará la derecha y en el otro la centro izquierda. En ese esquema veo a la gran mayoría del peronismo en un frente con el socialismo y esos partidos de izquierda más que con la derecha.





—¿Hoy usted ubica al radicalismo en la derecha?

—A un sector sí y a otro no. Porque también el radicalismo es un movimiento amplio.





—¿Usted se sentaría a armar un frente con radicales?

—Hay muchos radicales con los que tengo una unidad de concepción. En esto creo que ya pasa más por la unidad de concepción que uno tenga y que eso se pueda cristalizar en un proyecto en común, que por el partido. Los partidos fueron perdiendo la representación que tenían. Si uno mira cómo vota la gente hoy, si bien el partido le da un plus, se está votando personas. Si no, cómo se entiende que gana el gobernador de un signo político, el intendente de otro y el senador de otro. Son tres signos políticos distintos que ganan en una misma elección.