Tras denunciarlo por golpeador, esto hizo la ex de Centurión

Melisa Tozzi, que había denunciado por violencia de género a Ricardo Centurión, convulsionó las redes sociales este domingo cuando apareció entre las fotos del futbolista un comentario reciente de ella diciéndole "te amo".

El futbolista, que actualmente entrena en Genoa de Italia tras su escandalosa salida de Boca, está en pareja con Melody Pasini, por lo que sorprendió a todos el comentario de su ex pareja.

Los seguidores de Centurión la trataron de psicópata y enferma por declararle su amor a quien, según su denuncia, la había agredido.

La denuncia





En mayo, Tozzi había revelado públicamente supuestos chats con el futbolista que revelaban la relación violenta que mantenían y las agresiones de él hacia ella: "Sos lo peor que me pasó en la vida. La cara con moretones, los dientes astillados. No sos capaz de llevarme a un dentista. ¿Tan mala mina soy para merecer un tipo como vos? Nunca te dejé morir.Ya no sé ni que escribirte porque todo es al pedo. Estoy sentada en la vereda como una idiota llorando la c... de tu madre", es uno de los mensajes que le escribió ella a Centurión después de un hecho de violencia de género