Tras el conflicto por el operativo en Corrientes, una fiscal apuntó a "cierta connivencia" con la policía de Goya

La fiscal federal santafesina que solicitó los allanamientos antinarcóticos que generaron un cortocircuito entre los gobiernos de Corrientes y Santa Fe afirmó hoy que existe "cierta connivencia" entre el líder la banda detenido y la policía de Goya, y que el procedimiento "no se puede objetar".





El conflicto se suscitó ayer cuando un grupo de la policías antinarcóticos de Santa Fe allanó varios domicilios en la ciudad correntina de Goya por una causa iniciada en la localidad santafesina de Reconquista. Mientras realizaba el operativo, el jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe, comisario José Moyano, fue detenido por orden del propio gobernador correntino, Ricardo Colombi, quien le cuestionó en persona haber llevado 16 testigos desde la capital de esa provincia hasta Goya, sin aviso previo.





La fiscal del caso aclaró hoy que los testigos fueron buscados en la ciudad capital para evitar filtraciones, atento a que Goya es una localidad pequeña en la que "todos se conocen". Y apuntó a la existencia de "cierta connivencia" entre la fuerza de seguridad de esa localidad y el presunto narco detenido. "Sabíamos que tenía cierta protección de la Policía de Goya.





Evidentemente había cierta connivencia", sostuvo la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, quien le solicitó al juez de esa ciudad santafesina, Aldo Mario Alurralde, una serie de allanamientos en la ciudad correntina. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dijo que el principal detenido, identificado como Javier López, "es una persona muy poderosa de muchos años en esto, no es de ahora". "Tiene contactos, porque es persona que mueve mucha cantidad de droga ", afirmó Bruno Campaña en declaraciones a radio Sudamericana de Corrientes.





"De la investigación surgía que los contactos lo tenían, pero no puedo decir mucho sobre la situación", se excusó la fiscal. Según fuentes del caso, la investigación se originó hace varios meses y el martes fue detenida, cerca de Reconquista, una lancha con 40 kilos de marihuana. A partir de escuchas telefónicas en tiempo real la investigación derivó en la búsqueda del presunto proveedor de la droga, asentado en Goya. Los pesquisas señalaron que el hombre detenido ayer sería quien enviaba los estupefacientes a Reconquista, Vera y otras localidades del norte santafesino, a través del río Paraná.





En cuanto al procedimiento, que provocó una crisis de baja intensidad entre los gobiernos de ambas provincias, la fiscal sostuvo hoy que "no se puede objetar que se lleven testigos a 200 kilómetros". "El Código no dice nada. El tema es que los allanamientos eran muy temprano, en una ciudad chica, donde todos probablemente se conocían y no se querían testigos del lugar por la cuestión de que se podían frustrar los allanamientos", precisó.





En esa línea señaló que "no queríamos que se dé previo aviso a esta persona que tiene mucho poder en Goya" y dijo que "en este sentido no hay objeción al respecto y el allanamiento estaba validado por el juez Federal de Goya".





Télam