Tras Olavarría, el biógrafo del Indio Solari reconoció que "es una gran posibilidad que no toque más"

"Es una gran posibilidad que no toque más", reconoció el escritor Marcelo Figueras respecto al Indio Solari, con quien trabaja desde hace dos años en su autobiografía. "Si estuviésemos en su situación, ¿nos arriesgaríamos a que muriese otra persona", se planteó el biógrafo, que deslizó la posibilidad de que el de Olavarría haya sido el último concierto del músico.

En una entrevista con el programa Banda de Sonido, de FM La Patriada, Figueras relató las sensaciones de Solari tras el show en el que fallecieron dos personas: "El Indio está más tranquilo ahora, intentando de sacudirse la tristeza de todo esto que ocurrió. Y tratando de mantener un perfil bajo, que no significa claramente borrarse ni no tener nada para decir".

"Ni se fue a Estados Unidos, ni se había ido, ni tiene un avión privado, ni tiene un penthouse en Nueva York, ni estaba en la estancia de un amigo en Olavarría. Estaba en un tres estrellas como yo", expresó el autor de la novela "El muchacho peronista" en la entrevista.

Asimismo, admitió que desconoce si el excantante de Los Redondos se comunicó con las familias de las víctimas fatales del multitudinario recital, Javier León y Juan Francisco Bulacio. Pidió además que quienes critican se pongan en el lugar del cantante: "Tendríamos que hacer el esfuerzo de lo que significa para el alma que radio por la que pases, canal por el que pases, red social que abras, encontrarte con gente diciendo cosas horribles de vos, hay que bancárselo, ¿eh?".

"Con guita el alma no se te cura o absorbe mejor este tipo de golpes. Está sentido, pero tengo claro que va a salir. Lo he visto volver a reír por más brevemente que fuese en estos días", detalló. En ese sentido, explicó que probablemente el Indio no haga declaraciones hasta que se aclare el panorama judicial: "Nadie escucha lo que estás diciendo y conviene parar un poco la pelota, dejar que la Justicia hable, en el sentido de aclarar y probar lo que pasó y cómo pasó. Y en todo caso después llegará el momento de reflexionar sobre el asunto".

Luego, Figueras contó en la entrevista radial cómo se vivió desde el escenario el momento en que Solari paró durante 20 minutos el concierto. "El primer momento de incomodidad es cuando yo veo lo que el Indio está viendo a un grupo apelotonado de pibes que parecía estar en un estado bastante lamentable. Daba la sensación de que se podían caer en cualquier momento y daba miedo que los pudieran pisar sin darse cuenta y esto sí puede constituir una tragedia. El Indio paró por primera vez y pidió a Defensa Civil que sacasen a los chicos que se estaban cayendo. El público en general estaba maravilloso. En el parate también, entendieron cuál era la circunstancia".

El escritor, periodista y autor del guión de la película "Kamtchatka", admitió que el recital, tras el parate, no recobró el espíritu típico de la "misa ricotera". "Yo sentí que el concierto ya había sido herido en algún lugar. Nos quedamos temblando de lo que podía haber llegado a pasar. La banda y el Indio lo llevaron hacia adelante y terminamos contentos. La cosa se había aplacado verdaderamente, a tal punto que 'Jijiji' fue exactamente lo mismo que siempre", explicó.

Reveló además que cuando llegaron al hotel y recuperaron la señal de internet, se enteraron de los rumores sobre la cantidad de fallecidos. "Tuvimos la confirmación de que había habido dos muertos pero ya estaba claro que no había sido una avalancha ni aplastamiento y que no había ocurrido en ese lugar que nos había asustado tanto. Las personas que murieron estaban bastante más atrás. Dentro de la cosa espantosa de las dos muertes, dentro del panorama que los medios estraban pintando en ese momento, nos volvió el alma al cuerpo", indicó.

Respecto a la enfermedad del Indio Solari, el escritor contó que el músico "siempre vio a Bowie como un modelo a seguir". "Con el Indio un tema recurrente es la cuestión de la elegancia, no en el sentido obvio de la forma de vestir, sino como un estilo de vida. Ser elegante en materia de sentimientos y generosidad. Vivir con cierta elegancia. No bajar a la altura de ciertos enemigos. La forma en la que Bowie eligió cerrar su carrera con conciencia de la enfermedad terminal que tenía, el Indio lo sintió muy emocionalmente. En el sentido de que cuando se vaya le gustaría irse de una manera semejante".