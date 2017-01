Tras sus desafortunados dichos sobre Messi, lo despidieron del club

"El Barcelona ha destituido a Pere Gratacós" de su cargo "por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide que la de la entidad después del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, celebrado hoy en Madrid", informó el club en un comunicado.





"La decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente esta función a partir de ahora", añadió la nota.





La destitución de Gratacós llega después que este directivo afirmara este viernes que Messi "es el mejor", pero no sería tan bueno sin el resto de estrellas azulgranas junto a él.





"Messi es una persona de las más importantes del equipo, pero el que pasó (a cuartos de final de la Copa del Rey) fue todo el equipo, Leo sin Neymar, sin Iniesta, sin Piqué, tampoco sería tan buen jugador, pero evidentemente que Messi es el mejor jugador", dijo tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, rechazando precisar lo que debe hacer el Barça para renovar al astro argentino, al que le queda año y medio de contrato con el Barcelona.





Poco antes, el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez, preguntado en rueda de prensa por estas declaraciones, había afirmado que "no voy a entrar en el juego este".









"Tranquilidad"









"He escuchado todas las declaraciones y ha dicho que Leo Messi era el mejor, con eso es con lo que me quedo", dijo Luis Enrique, quien, preguntado sobre la renovación del astro argentino evitó profundizar en la polémica al ser preguntado si el club no debe ponerse ninguna limitación para lograr esta prolongación como pareció sugerir Luis Suárez o hacerlo con "sentido común" como había adelantado el director general del club.





"Para renovar a Leo Messi hay que tener mucha tranquilidad. Los ritmos y las pautas las marca Leo Messi y el club", se limitó a afirmar el técnico. "A Messi lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común", había afirmado Suárez el miércoles tras el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey en la que el Barça se clasificó para cuartos del torneo, en lo que pareció una respuesta a las declaraciones previas de Oscar Grau.





"Se debe analizar, estamos trabajando con sentido común y discreción. Queremos que Messi se quede y encontraremos la manera, seguro. Me gustaría tranquilizar a los socios", había afirmado horas antes el mismo miércoles el director general del club en una conferencia.





Aunque ha sido destituido de su cargo relacionado con la Federación Española de Fútbol, Gratacós "seguirá vinculado al Barcelona desempeñando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360", una iniciativa de formación integral de los canteranos, tanto desde el punto de vista deportivo como personal, concluyó el Barcelona este viernes en su nota.

