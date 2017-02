"Trataré de disfrutar"

En todos los planteles del fútbol argentino suceden este tipo de situaciones. Jugadores olvidados o no tenidos en cuenta por un cuerpo técnico que vuelven a tomar vida con la llegada de un nuevo estratega.





En Colón sucede esto con Clemente Rodríguez, totalmente marginado por Paolo Montero pero que a partir de su renuncia para la llegada de Eduardo Domínguez, tuvo la posibilidad de ganarse la confianza y dejar de lado la posibilidad de irse para cumplir su contrato hasta junio.





Luego del segundo amistoso que afrontó el rojinegro ante la Lepra, el defensor reconoció que se tomó con mucha seriedad esta posibilidad que se le presenta para ser parte del plantel: "Gracias a Dios es un año nuevo para mí así que en estos 6 meses va a ser importante todo lo que pase, trataré de dar lo mejor y disfrutarlo mucho".





Para aquellos que pensaron nuevamente en una inactividad para el marcador de punta, por aquella imagen final tendido en el césped del Brigadier López, el propio protagonista se encargó de aclarar: "En el final del partido se me cargó esa zona, tuve una contractura fuerte, no sentí nada, en la semana intentaré recuperarme para llegar al partido del sábado ante Boca. Sabemos que es un amistoso pero siempre es importante jugar ante un equipo de ese nivel, que está puntero en el torneo. Así que nos vamos a preparar porque nos hará bien medirnos con ellos".





Cuando tuvo que opinar respecto a su actuación individual contra la formación rosarina, Rodríguez apuntó: "Creo que me sentí bien dentro de la cancha, uno siempre está dispuesto a hacer lo que el entrenador me pide, si juego de cuatro o de tres trataré de rendirle al equipo. Volví a hacer una buena pretemporada, estos partidos sirven para mejorar y ayudan para llegar de la mejor manera al inicio". En la parte final, destacó que "tuve una charla muy buena con Eduardo (Domínguez) apenas él llegó al club y eso me hizo bien para iniciar la pretemporada con otra expectativa. Siempre hago el esfuerzo para que el equipo esté bien".





De vuelta al ruedo

El plantel de Colón iniciará hoy una nueva semana de trabajo, tal vez la penúltima si se confirma el reinicio del Torneo de Primera División. Con la confirmación (ver aparte) de que el cotejo ante Boca se disputará el sábado 25, a las 21.30, los pupilos de Domínguez tendrán un nuevo examen para saber en la posición que están. Pensando en ese encuentro, Gerónimo Poblete cumplió la fecha de sanción al ser expulsado en el primer amistoso con Newell's y podrá ser utilizado por el entrenador.