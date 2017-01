"Trato de estar más allá de un resultado"

Si algo tiene esta campaña de Unión en el Torneo Nacional de Ascenso es ver al equipo en buen nivel y arriba en la tabla de la Conferencia Norte. Los 13 triunfos en 17 partidos avalan aspectos positivos por sobre los negativos.

Entonces por allí en la mayoría de los cosas, no es común que un equipo estando arriba produzca dos variantes como hizo el Tate: incorporó un nuevo extranjero y un nacional para afrontar la parte más dura de la temporada.

En un mano a mano con Ovación, el DT Daniel Beltramo brindó sus consideraciones respecto a esta determinación: "Considero como siempre lo digo, que trato de estar más allá del resultado y analizar el rendimiento del equipo y la estructura, necesitábamos un jugador para darle mas descanso a Isola que estaba haciendo un desgaste grande, no solamente hay que cambiar cuando se pierde, la capacidad de análisis me decía que el equipo necesitaba un cambio de estructura y ojalá que sea para bien".





Paso a paso

El estratega rojiblanco es el primero que siempre tiene los pies sobre la tierra y no se embarca en ninguna consideración que ponga a su equipo como serio candidato al ascenso después de las modificaciones que provocó en la plantilla: "Para mí es una cosa mediática, yo no entro en esa porque en ese tipo de cuestiones no se evalúa el rendimiento sino las individualidades, qué equipo tiene a uno y el otro a otro, el básquet va más allá de los nombres. Tenemos que ser candidatos en los playoffs no porque lo tenemos a tal jugador sino porque tenemos un sistema consolidado y que sea una herramienta para ganar. Entiendo que se necesita hablar de eso pero no entra en mi discurso ni a manera personal ni con los jugadores".





Parámetro del nivel

Si uno observa la tabla de la Conferencia Norte, notará que a Unión todavía le resta medirse con Hindú y Comunicaciones, dos elencos que están a la par de los Tatengues en rendimiento.

Más allá de esto, Beltramo insiste en su pensamiento: "Para mí lo único que importa es llegar bien a los playoffs, los equipos verdaderos se ven ahí, hoy estamos bien, ganamos todos los partidos de local, de visitante nos cuesta, para lo único que se trabaja en la fase regular es para terminar alto y para entregar un sistema bien definido y un andamiaje colectivo que sea el plus que tenga el equipo por sobre las individualidades".





Presente ganador

El primer tramo de la campaña es, desde casi todos los aspectos, para resaltar. Así también lo considera el estratega rojiblanco: "Yo considero que estamos muy bien y estoy muy conforme porque los jugadores los elegí yo, sabía de las condiciones técnicas y de las condiciones humanas, de ellos en ese aspecto sabía que íbamos a ser competitivos, creo en mi manera de trabajar y en mi método, en la forma de jugar que pretendo creo que tenemos que ser más sólidos en todos los partidos para empezar a ganar más falta mucho, y ahora el objetivo es estar entre los cuatro primeros y para eso hay que trabajar mucho".





El nuevo extranjero

Era un secreto a voces que apenas encontrara una mejor oferta en el mercado Unión iba a recambiar a su extranjero para darle más jerarquía al plantel. Por ende, no extrañó la partida de Rilwan Bakare para que llegue Michael Williams, un norteamericano con conocimiento de la Liga Nacional tras sus pasos por La Unión de Formosa y Lanús.

Al respecto, el DT de Unión enfatizó: "Es un jugador bien de área que tiene más juego de espaldas que el que tenía Bakare, otro recorrido en el básquet y esperemos que nos dé básicamente una buena capacidad de rebote, buena defensa en poste bajo y puntos cerca del canasto, él lo puede dar y ojalá que sea el jugador indicado".





El arribo de Ligorria

En los últimos días de 2016, la dirigencia rojiblanca ratificó el fichaje con Tomás Ligorria para cubrir la ficha de Facundo Jerez. Para Beltramo, el equipo tendrá entre sus filas un jugador que puede serle muy útil en el resto de la campaña: "Puede jugar de 3 o 4, viene para compartir la posición con Isola, es un defensor que puede hacerlo con un 2 hasta un 5 rival, me da acciones de cambio, tiene versatilidad, a diferencia de Facundo (Jerez) que era 5 definido, me da mas herramientas a la hora de proponer situaciones tácticas, uno los cambios los hace pensando en los playoffs y no en el momento en el que está el equipo".





Vuelta al trabajo

El plantel de Unión retomará los entrenamientos a partir de las 10, en el Ángel Malvicino. La idea del cuerpo técnico es trabajar dos semanas en doble turno y los días previos al 20 de enero bajar las cargas para esperar el cotejo ante Mitre (T).