Triste: el informe policial y la peor sospecha sobre la muerte de Leo Rosenwasser

La muerte de Leo Rosenwasser sacudió a la farándula: el actor, conductor y humorista murió anoche a los 61 años y esta tarde se conoció el informe policial. En consonancia, allegados a la familia y al actor instalaron la peor sospecha sobre el triste final.

Jorge Rial había mostrado el informe que difundió la Policía sobre la muerte del querido personaje de VideoMatch, que se encontraba junto a su nueva novia en un hotel. "Hora: 00.50 Policía de la Ciudad es desplazada al lugar por ataque cardíaco. Al arribar, se hallaba SAME del Hospital Fernández, quien constató el deceso de Leonardo Rosenwasser. El mismo se encontraba decúbito dorsal en el interior del departamento monoambiente", indica el informe.

Y concluye: "No se observaron signos de violencia, tanto en el cuerpo como en la finca. Destacando que en el lugar se encontraba la novia del mismo, Señora Valeria Dolhagaray, la cual refirió que en forma imprevista escuchó caer al suelo al nombrado para luego llamar al 911".





Después de darse a conocer la triste noticia, varios allegados coincidieron que todo ocurrió por el consumo de viagra mezclado con alcohol mientras que otros indicaron que Leo no dejó definitivamente las drogas, como confesó en Intrusos días anteriores. Luis Ventura había dado una durísima versión sobre el escándalo que vivió junto a su ex mujer, a quien Leo había acusado de alcohólica: "Me dicen que es todo lo contrario, los problemas de adicciones vienen de parte de él".

Por otra parte, Jorge Rial contó hoy en su ciclo que ayer por la tarde, uno de sus hijos lo llamó y le dijo que no quería verlo nunca más. Su hija también se comunicó y le pidió de verse, pero Rosenwasser le dijo que recién se iba a desocupar el domingo.





Fuente: El Intransigente