Trump toma una pastilla que produce desde confusión mental hasta la disfunción sexual

El médico personal de Donald Trump confirmó esta semana que el presidente de los Estados Unidos toma una pastilla para evitar la pérdida de cabello que contiene finasterida, cuyos efectos secundarios van desde la confusión general hasta la disfunción sexual.

Trump, de 70 años, consume dosis regulares de Propecia, un remedio que actúa sobre la próstata y sobre la calvicie masculina, pero que contiene finasterida, un antiandrogénico derivado no hormonal de los esteroides, informó el médico personal del presidente, Harold N. Bornstein, al sitio The New York Times.

Aunque está aprobada por el ente regulador de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la finasterida puede producir erecciones dolorsas, impedir el orgasmo, depresión crónica, insomnio, confusión, desorientación y una tendencia suicida que puede durar aún después de dejar de tomar la droga , informó el sitio The Huffington Post.

Pero Bornstein, quien también toma Propecia para mantener su abundante melena, afirmó durante la campaña presidencial que "de ser electo, Trump podría ser el individuo más sano que asuma la presidencia" de los Estados Unidos.

Sin embargo, el médico no vio al flamante jefe de Estado desde que asumió en enero de este año.