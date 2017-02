Tuvo que "boxear" para defenderse de un asalto en Palermo

La actriz Inés Estévez aseguró que tuvo que "boxear" con unos chicos y convertirse en un "molinete humano" para que no le robaran la cartera mientras caminaba por el barrio porteño de Palermo.

Estévez contó que le "aparecieron de la nada dos pibitos" y, mientras uno intentaba arrancarle el bolso, el otro quiso golpearla con un objeto contundente en el estómago. "Venía yo -por describirlo de algún modo- en un estado emocional intenso similar al de una hembra de alguna especie felina en alerta, lo cual me hizo presentir el ataque, esquivar la contundencia del golpe y aferrarme a la cartera con ambas manos", contó en su cuenta de Facebook.

La actriz, que está en pareja con el bajista Javier Malosetti (con quien además comparte escenarios), continuó narrando: "Me sorprendí girando como un trompo, la cartera tomada de las manijas, en ristre, cual Linda Carter, ciega de rabia por el atropello y pena por la desprotección, dando mazazos a cualquier elemento sólido que pudiera acercarse a un metro de distancia de ese molinete humano en el que me convertí por lo que deben haber sido unos segundos. Al cabo de los cuales los chiquitos estos se dieron a la fuga".





Regresó entonces caminando hasta su casa, tras comprobar que no tenía ninguna herida. "Me llamaron la atención dos cosas: una, que todo el episodio había transcurrido en el más absoluto silencio, ni ellos ni yo proferimos sonido alguno; la otra, que una vez en casa, sentada al borde de la cama de mi hija mayor, lloré como una nena, pensando que dentro de 5 o 6 años tendrán la edad de esos chicos con los que tuve que boxear para defenderme de no se sabe qué. Me duele un poco un pié, bastante el estómago, y mucho, mucho, el mundo", concluyó.