UCU recibe 20 denuncias por mes en torno a compras on line

En promedio, la ONG Usuarios y Consumidores Unidos seccional Santa Fe recibe 20 denuncias por mes de consumidores santafesinos relacionadas con reclamos por productos adquiridos a través de la web.

La mayoría de los reclamos están vinculados con la adquisición de productos deficientes, problemas en la facturación con tarjeta de crédito o por compras que no satisfacen la demanda del cliente.

Gregorio Arias, abogado y representante de la ONG, sostuvo respecto de las compras en internet y el auge de la tecnología, que los consumidores se animan de a poco a realizar pagos con tarjeta de crédito y a adquirir productos por medio de esta modalidad.

"En la ONG hemos tenido varias consultas, pero más que nada registramos dos casos paradigmáticos", explicó el titular de UCU seccional Santa Fe.

La mayor cantidad de consultas que se reciben en torno a las compras on line están vinculadas con deficiencias en los productos.

Recientemente la ONG intercedió ante un caso que involucró a una marca de ropa deportiva muy conocida. "Una clienta compró a través de la página de la marca un conjunto que consistía en una calza y una campera, al llegar el producto a su casa, al abrirlo se lleva la sorpresa de que solo tenía la parte de abajo del conjunto", relató Arias.

Frente a esto la damnificada inició los reclamos a la marca a través de su página y vía mail sin obtener ningún tipo de respuesta. Por lo cual la usuaria optó por acercarse a la ONG, desde donde se envió un mail con una nota. Por lo que la marca de forma inmediata retiró la compra anterior y entregó el producto adecuado. "Nosotros intimamos sabiendo los derechos que tienen los consumidores, las empresas saben los deberes que tienen", sostuvo el abogado.

Otro de los casos ante el cual la entidad tuvo que interceder fue el caso de una persona que se vio estafado luego de realizar una transacción por Mercado Libre. El cliente adquirió un producto a través de esta plataforma, realizando el pago por Mercado Pago.

"Apenas le llega la confirmación de compra, la cual el usuario recibe una vez realizada la transacción –explicó Arias–, ese mismo vendedor enviaba al unísono de tiempo un mail simulando ser Mercado Libre. El mail en apariencia era igual al que envía la empresa. A través del correo, que era un clon del real, solicitó los datos de la tarjeta de crédito. El cliente los envía, siendo que es algo que nunca se debe hacer, y el vendedor aprovechó la situación para realizar compras on line en todo el país", contó el responsable de UCU.

"Si bien esto se solucionó rápidamente al denunciar a la tarjeta, hay que tener cuidado con ese tipo de estafas on line", recalcó Arias.

Por otro lado se recomienda a los usuarios tener prudencia a la hora de realizar compras en internet, por dos motivos: primero porque hay muchos estafadores en la web. Y segundo porque aconsejan tener cuidado al realizar las operaciones con las tarjetas de crédito.

Es por esto que desde la ONG aconsejan a los consumidores que sean responsables al momento de llevar adelante una compra de este tipo. "No podemos comprar en cualquier lado sin hacer una mínima investigación", sostuvo el responsable de UCU.

Ante esto recomiendan estudiar al vendedor, algo que hoy puede realizarse a través de las referencias, comentarios y calificaciones que se le hacen a los vendedores.





Brechas y normas

El factor generacional juega un rol importante al momento de llevar adelante operaciones de compra utilizando medios tecnológicos. Y es que la seguridad no es igual entre las distintas generaciones.

En ese sentido Arias explicó que los consumidores más jóvenes, de hasta 40 años, se animan mucho más a realizar compras por internet que los de mayor edad. "Es una cuestión generacional, se encuentran con un producto nuevo y no confían ni en la metodología ni en las páginas", aseguró.

Sin embargo destacó que de seguir los pasos adecuados (mencionados anteriormente) las compras en internet son una buena opción.

"En caso de que surja alguna eventualidad los consumidores cuentan con los medios legales para defenderse", agregó el letrado.

Cualquier persona que realice una compra por este medio ya sea a través de una página o de una plataforma digital preparada para esto como Mercado Libre, Ebay o Amazon, empresas que prestan el servicio, una vez realizada la transacción, la persona cuenta con diez días para cancelarla desde el momento en que el producto le llega a la casa.

"Ese es un dato que muchas veces la gente no lo sabe y piensa que una vez que ya lo compró por internet no lo puede devolver o los comerciantes le informan que no tiene devolución. Pero esto no es cierto, el comprador cuenta con diez días siempre y cuando al producto no lo haya abierto ni usado", aclaró el abogado.

Posteriormente, el consumidor cuenta con el plazo de garantía legal, el cual es de seis meses para productos nuevos y tres para usados.

Esto muchas veces los comerciantes cuando la persona desea cambiar el producto, aducen que solo tenía un mes de garantía. "Pero por ley es de seis meses o tres, no se puede plantear una garantía por debajo del plazo legal establecido por la ley de defensa del consumidor y lealtad comercial", explicó el letrado.

Ante esta problemática desde UCU recomendaron a los usuarios que en caso de no sentirse seguros, a contactarse con la entidad. "Nosotros estamos para ayudar a la gente en este tipo de problemas y sino para asesorarlos para tomar una decisión acertada", sostuvo el referente de la organización.