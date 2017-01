Un chef estafó a sus alumnos y se hizo pasar por muerto

Sesenta y cuatro alumnos de un curso de cocina en la la neuquina ciudad de Añelo denuncian fueron estafados por el chef que dictaba el taller, quien ante sus reclamos se hizo pasar por muerto en Facebook cuando en realidad se fue a veranear a Mar del Plata con los casi 200 mil pesos que les cobró.



Se trata de Marcelo Mareco, a quien se lo conocía como "Cheff Mar", un hombre, oriundo de Mar del Plata, donde trabajó como albañil.



"Cheff Mar" llegó a principios del 2016 a Añelo y en agosto comenzó a dar un taller de cocina avalado por el municipio local. "Se inscribieron muchísimas personas y tuvimos que hacer tres turnos durante cuatro meses", reveló el intendente municipal Dario Díaz a LM Neuquén.



Concluido el taller, el hombre armó un curso aprovechando la base de interesados que tenía. Según consta en la denuncia, el hombre cobraba 1.900 pesos por persona más otros mil pesos para un curso intensivo de tres días y 300 por una cena: en total se anotaron 64 alumnos.



"El hombre fue autorizado por la Municipalidad de Añelo. Dio el curso hasta noviembre y tenía 64 alumnos entre mayores y menores. Eso incluía la entrega de una chaquetilla, gorro, delantal y un libro que nunca dio", comentó una de las denunciantes.



Cuando debía comenzar la segunda parte de los cursos, el hombre desapareció y en su muro de Facebook escribió que había tenido un accidente de moto en La Pampa.



Además de haber cobrado los cursos, el hombre adeudaba 12 mil pesos a una modista, a la que le encargó la producción de los delantales y otros materiales de cocina y 25 mil a los dueños del mercado "La Escalerita" del que había sacado los alimentos.



Días después, en su perfil de Facebook apareció una foto con un lazo negro y una inscripción que decía que había muerto.



Después de eso, la cuenta desapareció, pero "el mismo día, la hija publicó una foto con él en Mar del Plata, por lo que llegamos a la conclusión de que estaba vivo", agregó la damnificada. "Al otro día bloqueó a todos en WhatsApp. El hijo nos dijo que el hombre no había muerto y que es un estafador", agregó indignada la denunciante.



El intendente reconoció que a Marcelo Mareco "se le pagaron 10 mil pesos por mes porque se inscribió tanta gente que tenía clases en tres turnos". Para Díaz, es todo una estafa entre particulares, "el hombre aprovechó la base que le dio el taller y de ahí abrió un curso y estafó a todos, pero el Municipio no tiene nada que ver porque se trata de un acuerdo entre particulares", explicó.



De todas formas, el jefe municipal no se desentiende del problema y adelantó "el lunes vamos a tener una reunión con los afectados y les brindaremos asesoramiento legal, pero la situación es entre particulares".