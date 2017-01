Un circo que va más allá de lo imaginable

Al llegar al circo que está dando las últimas funciones en Rosario e invitados especialmente para ver de manera anticipada lo que llegará a Santa Fe, Richard Massone nos espera en el hall de la carpa. De pantalón de vestir, camisa con arabescos y un engominado pelo es imposible no quedarse atónito ante la presencia del ilusionista que, tras saludarnos, nos invita a una recorrida por la "villa" donde se instala una de las dos carpas que tiene la compañía (la otra ya se está armando en esta ciudad).





"Esta es la manera en que vivimos. Así nos movemos por toda Latinoamérica", destaca Massone mientras con su mano nos muestra las instalaciones.





¿Quién no se imaginó alguna vez vivir en un circo o por lo menos se preguntó cómo debe ser vivir de país en país a lo largo de una parte de la vida?





Richard ya lleva 50 años en esto. No es un improvisado. "Hago magia desde que tengo uno de memoria, siempre me interesó y tras pasar por varios lugares, me quedé acá en Tihany. El ilusionista que lleva el mismo nombre murió a mediados de 2016, desde ese momento me hice cargo de esta gran familia", explica con su mirada firme y algo de melancolía.





Paso seguido nos lleva al backtage del gran show. Una logística inimaginable es lo que vimos detrás de escena. Es difícil explicar con palabras la cantidad de personas que trabajan y la organización que tienen. Más de 28 trailers son ubicados de manera estratégica para armar una pequeña ciudadela de arte donde conviven actores, malabaristas, grupos de baile, técnicos, fisioterapeutas, modistas y un bar y restorán para los artistas en su tiempo libre.





Acto seguido y ya llenos de asombro, Massone nos invita a pasar a la sala para ver un espectáculo que no es solo de circo.





Un escenario sin igual donde conviven luces, telas y agua (por momentos) hacen que cada uno de los números tenga algún dato escenográfico particular que los separa del anterior y de lo que vendrá.





Las propuestas son variadas y no todo gira en torno a una sola temática. Es un dato a destacar y no menor ya que hace que todo el show sea entretenido y no se caiga en ningún momento.





Siempre vuela en el aire un toque setentista u ochentista y no precisamente porque la compañía no se haya aggiornado a los nuevos tiempos. Todo lo contrario. Están avanzados, vieron por dónde viene la cosa y le pusieron un toque "vintage" a un espectáculo que combina bailes, coreografías, algo de café concert y buen humor. Decimos buen humor porque no caen en los típicos payasos que ya todos vimos, sino que un payaso oficia de presentador y separador entre los números con un toque especial de un humor muy pensado, sin habla pero con mucha chispa.





Párrafo aparte para Richard Massone. El ilusionista muestra a lo largo del show números que nunca se vieron por estos lados. No creo que nadie en Santa Fe haya visto hacer aparecer un helicóptero, hacer volar gente y mucho menos que desaparezcan 40 personas en el escenario. Sí, todo esto pasa en el show que dura casi dos horas con un intervalo de 20 minutos.





Massone es rosarino. Nació en la provincia de Santa Fe pero es hijo del mundo por adopción. Cada tres meses muda una gigante estructura de más de 28 trailers por tierra, aire y agua. "No es un tramite fácil y recuerdo que en una oportunidad en Brasil se nos perdieron dos trailers. Se armó todo un operativo en los medios para recuperarlos ya que era todo el escenario. Por suerte pudimos encontrarlo. Las aduanas son todo un tema. Siempre tenemos que andar explicando o demostrando que realmente lo nuestro es el circo y no otro tipo de negocios. Igual ya nos acostumbramos y con paciencia todo se logra.





—Explicás que es mucho más que un circo. Hay acrobacia, hay ilusionismo y puestas en escena que nada tiene que envidiarle a un teatro. ¿Cómo se hace para combinar todo esto sin perder la idea circense?

— Es un trabajo de muchas personas y siempre se está pensando para encontrar el equilibrio. Tratamos de mantener el estilo Tihany. Sabemos que la tecnología avanza y estamos atentos a eso. Nosotros procuramos que la tecnología esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella. Este es un circo de muchos años donde las bases se hicieron fuertes y con eso es más fácil pensar los cambios sin que tambalee nada. Siempre buscamos el arte del entretenimiento. Es una fórmula que nos da resultado. En Rosario, nos fueron a ver 118.000 personas. Si juntás el éxito de Carlos Paz y la obra éxito de Mar del Plata y en 12 semanas, no juntan la cantidad de personas que metemos nosotros en las funciones. Eso nos llena de orgullo.

—Es un circo hasta que uno se sienta en la butaca. Después es un megaespectáculo. ¿Cómo se logra este tipo de impacto en la gente?

—Son muchos años de esfuerzo y trabajo. Creo que esa es la fórmula. No solo en el circo sino en todas las profesiones. La pasión te lleva a estos lugares donde los límites se rompen. Son dos horas donde tenemos la obligación de darle al público lo mejor que tenemos. Que se vayan contentos y que le comenten a las otras personas que lo que vieron no tiene comparación. Ese es el mecanismo del éxito. La responsabilidad y la pasión. Somos 100 personas trabajando constantemente para que este sea el mejor espectáculo itinerante de Sudamérica y uno de los tres más importantes del mundo.

—¿Te imaginaste a esta altura de tu carrera esta vida de gitano y haciendo lo que te gusta?

—No, pero yo sabía que iba a ser mago, no circense, pero de todas maneras... mirá... Haciendo una retrospectiva de mi vida, recuerdo una tarde de verano, en Rosario en el año 1965, en la calle Tucumán y Corrientes se presentaba el Circo Mágico Tihany, y mi abuelita, sabiendo que yo era loco por la magia, me lleva en una matiné a verlo. Pero no fue solo eso, en un intervalo, como todas las abuelitas divinas que tenemos todos, ella se acerca a Tihany y le dice: "Señor, le quiero presentar a mi nieto, que es mago también".

—¿Pero qué edad tenías?

—Y... yo tenía 11, 12 años, calculá que nací en el 54, y recuerdo Corrientes y Tucumán porque había un teatro allí, que lo derrumbaron y quedó un pozo. Tihany siempre fue un empresario faraónico, que quería lo mejor y lo más loco, y quiso su circo en esa esquina. ¿Cómo hizo? Hizo llenar el pozo con más de 2.500 camiones de tierra, y solo porque le parecía la mejor esquina.





Un nuevo concepto

Tihany Spectacular ha creado un nuevo concepto estético dentro del circo con elevados niveles de elegancia, plasticidad y belleza, logrando modernizar este milenario arte. Reúne lo mejor de la danza, la actuación, la magia, el ilusionismo y los prodigios del circo contemporáneo, logrando uno de los espectáculos más exquisitos que a la fecha se hayan producido bajo una carpa en todo el mundo, incorporando elementos tecnológicos acorde a los cánones actuales.





En Santa Fe la magia existe... Y comienza cuando se abre el telón. Dos horas de un espectáculo deslumbrante y entretenido, para un público de todas las edades. Tihany Spectacular es mucho más que un circo, es un espectáculo.





La magia es el punto que marca la primera diferencia en este increíble show. Lo material se torna etéreo y más aún, el deseo de todo ser humano se hace realidad: flotar, volar hasta lo más alto. En apenas instantes surgirá de la nada un auténtico Rolls-Royce. Un gigantesco dragón sorprenderá, motocicletas en movimiento aparecerán y desaparecerán y la teletransportación se apoderará del cuerpo del ilusionista. Además, un imponente helicóptero surgirá mágicamente en tres segundos en el centro del escenario y 40 artistas desaparecerán delante de sus ojos.





En 16 originales actos, Tihany Spectacular nos hará vivir una nueva experiencia despertando nuestra capacidad de asombro.





La compañía reúne 50 artistas internacionales (acróbatas, contorsionistas, trapecistas, gimnastas, mimos, payasos y bailarinas) multipremiados y contratados en los mejores festivales mundiales de circo como los de Monte Carlo, París, China y Moscú.





En Tihany Spectacular un megaescenario sustituye la tradicional pista redonda. Butacas en terciopelo rojo transforman esta magnífica carpa en un castillo mágico semicircular para 1.900 personas sentadas en un ambiente confortable, lujoso y con aire acondicionado. El staff lo componen 120 personas de 25 nacionalidades.





Su nuevo y mágico show AbraKdabra, que fue éxito de crítica y público en toda América latina, regresa a la Argentina después de 20 años, necesarios para completar su gira iniciada en la ciudad de Las Vegas. El Circo Tihany recorrió el sur de Estados Unidos, México, y las principales ciudades de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Brasil.





"Tenemos fans en más de 400 ciudades de 18 países donde fuimos aplaudidos por casi 55 millones de personas en nuestros 62 años de historia", señala Massone, ilusionista y sucesor de Franz Czeisler, el "Gran Tihany".





El próximo jueves 2 de febrero a las 21.30 en Santa Fe, dará inicio una corta temporada de Tihany Spectacular, este maravilloso concepto artístico jamás igualado por nadie en todo el mundo circense.





Datos para tener en cuenta