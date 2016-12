Un ejemplo de crecimiento

Con el correr de los años la Escuelita de Fútbol del Club Unión , Diego Francisco Barisone, se convirtió en uno de los pilares que tiene la entidad de la Avenida en lo que respecta a las ideas formativas que ya desde muy chicos comienzan a tomar por medio de la enseñanza que se les da a través del entrenador, preparadores físicos pero por sobre todas las cosas por lo que se inculca a los padres a través de todo el grupo de personas que trabaja con todo el sentido de pertenencia.





Y este año no pasará desapercibido para este pilar que ya se convirtió en uno de los puntos altos que tiene la entidad de la Avenida, y para realizar un balance de lo que fue este 2016, Ovación conversó con Leonardo Aguilar, Coordinador de la Escuelita de Fútbol y de los preparadores físicos.





—¿Qué conclusión se puede sacar de lo que fue este año?

—Altamente positivo, de eso no hay dudas, cada temporada que pasa queda claro la manera en que vamos creciendo y eso se nota en la cantidad de chicos que asisten. Por ejemplo, este año arrancó la temporada en febrero con 600 chicos inscriptos aproximadamente, y creo que de las 21 temporadas que ya tenemos sobre las espaldas si esta no fue récord estamos muy cerca y eso es un orgullo para todos los unionistas y más para los que día a día están en la Escuelita trabajando todos los días del año para que las cosas se den como se pretende.





Pero más allá de lo que fue la gran cantidad de chicos que comenzaron a practicar, se dieron acontecimientos que son indicadores del crecimiento que está teniendo dicha área tan especial a los sentimientos en la entidad.





"Este año tuvimos el orgullo de inaugurar la Escuela de Arqueros Nery Alberto Pumpido, en donde contamos con su presencia y en donde nuestro formador de infantiles Miguel Del Predo y vienen chicos de 7a 14 años", contó uno de los máximos referentes que también tiene el fútbol amateur.





Que también remarcó como se está expandiendo la Escuelita de Fútbol en zonas aledañas a la ciudad: "Se formó una nueva Escuelita, naciendo desde la nuestra, es una filial en Rincón y es posible que el año próximo sigamos con la formación de más filiales en la zona".





—La formación inicial está dando sus frutos por lo que manifestás.

—Es así, imaginate que cuando comencemos en febrero ya lo haremos con una base de 400 o 500 chicos y así ya no nos costará cumplir con los objetivos centrales en cuanto a la concentración de chicos, el proceso está aceitado, los profes y técnicos están adaptados a la forma de trabajo y la institución nos brinda lo que necesitamos para seguir creciendo, esto marca la importancia que tienen nuestras inferiores.









Orgullo Tatengue

Otro de los acontecimientos que se dio este año fue el Torneo de Escuelitas Diego Barisone, a lo que Aguilar también realizó una reseña importante por lo que significa para Unión este tipo de evento y con el nombre que lleva, teniendo en cuenta lo que significa el apellido Barisone para los Tatengues





"La realización del torneo fue un éxito, a tal punto que el del 2017 será de carácter internacional, nos contactamos con la gente de Nacional de Montevideo y seguramente será uno de los equipos que se sume a los demás, eso quiere decir que las cosas se hacen como corresponden en todos los órdenes de una estructura organizada, ojalá que el Torneo Diego Barisone 3 sume más equipos de afuera, es nuestro sueño y está todo dado para que así sea", manifestó el Coordinador.





—Las cifras que arrojó el certamen es un indicador positivo.

—No hay duda de esto. En esta oportunidad participaron 50 delegaciones de categorías 2006-07' y 08', involucra aproximadamente 1000 chicos, asistieron casi 4 mil espectadores en 3 días y si tenemos en cuenta que quedaron otros 30 clubes en lista de espera marca la motivación que mueve el fútbol por disputar algo de esta naturaleza.





—¿Dónde estuvo la base?

—La responsabilidad es una de las herramientas en que nos basamos, sabemos que estamos en una institución grande y cualquier evento que se haga tiene que estar a la altura, pero si además es de fútbol, nuestra entidad está pasando por un momento de formación de jugadores muy importante, y todos quieren saber como es la base de la pirámide del jugador Tatengue. Todos estos momentos pasan a ser espejo o indicio de trabajo serio, aunque sea en edades tempranas.





Como no podía ser de otra manera, para finalizar la entrevista, Leo no pasó por alto, ni mucho menos, el nombre que llevó el certamen y que será de ahora en adelante el estandarte cada año: "Si bien fue el segundo torneo, fue el primero con el nombre del querido Diego Barisone y eso significó para todos un plus a la hora de trabajar duro para que las cosas salgan como se dieron, fue una mezcla de sensaciones por la emoción que significó, sabiendo lo que fue Diego para todo en Unión. Esperemos seguir por este camino de crecimiento constante".