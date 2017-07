Un famoso basquetbolista santafesino y su hermana, afiliados a un partido sin saberlo

Movilizada por lo que le sucedió a la madre de Luis Majul, que se enteró que estaba afiliada a un partido político sin su consentimiento, Gabriela decidió averiguar este lunes si pasaba por la misma situación.

La Secretaría Electoral Nacional recibió cerca de 3.000 denuncias por afiliaciones truchas. Gabriela y su hermano agrandaron ese listado. No serán los primeros, ni tampoco los últimos. Pero se trata de un caso particular, ya que estamos hablando de Federico Van Lacke, un reconocido basquetbolista profesional de esta ciudad y de su hermana.

AVERIGUÁ SI ESTÁS AFILIADO A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO

El caso de Gabriela es más particular aún, ya que el partido al cual se encuentra afiliada no existe en Santa Fe. "Llamé para que me digan en qué dirección o teléfono puedo encontrar el partido en Santa Fe y no lo saben. Llamé por teléfono a Buenos Aires . Me dicen: dame todos tus datos que me comunico con mi abogado. Entonces le digo: no... yo te voy a mandar mi abogado porque todos los datos los tenés para poder afiliarme ilegalmente".