Un festejo que nadie olvida

No es una fecha más. El 4 de octubre quedó para siempre guardado en el corazón de los seguidores de Santa Fe Rugby Club. Ese día, hace exactamente 9 años, la escuadra de Sauce Viejo lograba adjudicarse el Torneo Regional del Litoral.





La jornada fue involvidable, ya que no solamente consiguió el campeonato anhelado por todos, sino que lo hizo en condición de visitante, ante su clásico rival. En la autopista, los Tricolores consiguieron vencer al CRAI por 21 a 13, tras un primer tiempo, también a su favor de 15 a 7.







En esa tarde de sábado, la actuación y el pié de Pedro Benet (h) fue clave, ya que fue el autor de los 21 puntos que consiguió Santa Fe Rugby Club, todos por penales logrados y eficientemente ejecutados.







SantaFe2.jpg







Santa Fe Rugby venía de jugar desde el 2005 instancias importantes del Regional, logró clasificar al cuadrangular final, cosa que repitieron en 2006 y 2007, pero que recién logró coronar, satisfactoriamente, en 2008, con la victoria ante CRAI.







Fue bajo el fromato de semifinales y final, pero a nadie le importó, los festejos se adueñaron, merecidamente de la entidad que lo venía mereciendo desde hacía tiempo. Santa Fe Rugby tenía como head coach a quien hoy en la actualidad sigue ocupando el mismo lugar, nada más y nada menos que Raúl De Biaggio.





SantaFe3.jpg







Al día siguiente, el domingo 5 de octubre de 2008, las calles de la ciudad aparecieron empapeladas con carteles en v

ía pública, que no fueron otra cosa que refrendar el folklore con que se vivió dicha histórica definición.

Ese mismo domingo, el título alcanzado por Santa Fe Rugby Club, fue la tapa del cuerpo principal de Diario UNO de Santa Fe, y lógicamente, que la tapa del suplemento Ovación, fue la noticia destacada.







SantaFe5.jpg











Más recuerdos....

Ese día estuvo en las instalaciones de CRAI, el por entonces presidente de la Unión Argentina de Rugby, el doctor Porfirio Carreras; junto al presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Eduardo Díaz; Daniel Marcó, presidente de la UER; y Hugo Millaá, en aquel entonces máximo dirigente de la USR, junto al por entonces intendente santafesino Mario Barletta.





'La verdad que se dió un partido como el que esperabamos. Con mucho rigor físico, mucha defensa, y el que menos se equivoque era el que se iba a quedar con el partido. Creo que fue un partido muy limpio. Es cierto, que por ahí sobre el final, hubo algunos momentos de intemperancia, pero no fue más allá de eso. Creo que fue un partido limpio, nos conocemos mucho con ellos, compartimos el seleccionado, asi que no hay ningun drama'.





SantaFe4.jpg







Agregó además que 'Creo que en líneas generales fue un partido muy limpio. Es cierto, que al ser una final, nadie iba a querer regalar nada. Al ser tan tensionado el partido, el clásico, una final, por ahi te golpeas un poco más, pero no son para nada intencionados'.





En lo personal, le tocó una parada dificil. Reemplazar a Gregorio Favre, en un puesto delicado y fundamental en el rugby actual. Sobre esta cuestión, expresó que 'La verdad que este ha sido un gran año para mí. Te soy sincero, me lo debía. Me llegó a los 26 años, tener que tomar la responsabilidad de ser el apertura del club, fue algo muy importante. La responsabilidad de apertura, la tomé con mucha seriedad, la asumí, no era fácil, porque había que reemplazar a Gregorio Favre. Pero creo que es un buen año para todos, y en lo personal, nos sentimos muy unidos, por eso este logro. Somos un equipo muy aguerrido, muy compacto, que tiene mucho oficio, y más en este tipo de circunstancias'.





Síntesis

CRAI: Ignacio Vigetti, Martín Gallo y Mario Panicalli; Emiliano Dalla Fontana y Adrián Mingarini; Juan Manuel Martínez, Ramiro Dolfo y Matías Dalla Fontana (Augusto Lanteri); Alejandro Capobianco y Salvador Damiani; Juan Manuel Fernández, Federico Fernández (C), Ignacio Haeffelli, Javier Musacchio y Francisco Escobar Cello. Entrenadores: Francisco Miño, Héctor Salva y Jorge Qüesta.

Santa Fe RC: Fernando Perés, Gustavo Stieffel y Guillermo Stratta; Diego Colli y Leopoldo Maillot (C); Ezequiel Milessi, Sebastián de la Peña y Francisco De Biaggio; Nicolás De Biaggio y Pedro Benet; Ignacio Carballo, Fernando Adelia, Francisco Benavídez, Ezequiel Yribas y Lucas Borgarello. Entrenadores: Raúl De Biaggio, Pablo Diburzi y Alejandro Quirelli.

Primer tiempo: 39' try de Haeffelli y gol de Damiani (C); 1', 7'. 13', 20 y 41' penales de Benet (SF).

Segundo tiempo: 2' y 24' penales de Damiani (C); 21' y 38' penales de Benet (SF)

Amonestados: ST 16' Panicalli (C) y 28' Juan M. Martínez (C)

Referee: Víctor Rabuffetti (UER).