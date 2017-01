Un gendarme fue detenido en un confuso episodio en Guadalupe

El caso de un presunto intento de secuestro en barrio Guadalupe Oeste generó alarma durante el pasado sábado. Todo surgió a raíz de que una mujer de 29 años, identificada como Natalia, denunció que un sujeto que iba a bordo de un Fiat Punto blanco intentó secuestrarla en horas del mediodía.





La situación derivó en que la policía detenga al hombre y lo traslade hacia la Comisaría 8ª. Allí permaneció detenido por unas horas hasta la noche, cuando se le otorgó la libertad ya que desde la Fiscalía indicaron que no había evidencias claras en torno a cómo sucedió el hecho denunciado.





El caso seguirá siendo investigado en los próximos días por la fiscala del caso, Carolina Parodi, tras la intervención del personal de la Agencia de Trata de Personas.





El sujeto denunciado se desempeña en Gendarmería Nacional y hace pocos meses que se radicó en la ciudad de Santa Fe.





El relato

El caso sucedió a las 12.30 del sábado. Natalia salió de su casa a realizar unas compras al supermercado como lo hace de manera habitual. Al llegar a la esquina de Marcial Candioti y Larrea escuchó que un hombre que iba a bordo de un Fiat Punto le gritaba de manera reiterada.





"Cuando vuelvo a mi casa, por Marcial Candioti, veo que dobla este auto por Ayacucho y el conductor me empieza a gritar a mí: dale, vení", contó a Diario UNO la mujer. "Yo sigo caminando hasta Pavón y este señor me vuelve a gritar: dale vení", agregó.





"Tras observar que yo no me quise acercar a él, subió el auto sobre el cordón y me agarra del brazo izquierdo. Él me quiere meter para adentro y yo forcejeo para fuera. Cuando logro zafar, cruzo calle Pavón. Allí, de la desesperación, voy hasta una pollería e intento abrir la puerta", indicó Natalia.





Ante tal situación, una vecina que se encontraba en el lugar la asistió y le dijo que se quedara en su domicilio. Posteriormente, la vecina y un hombre tomaron la patente del auto, el cual, según contó la víctima, pasó unas siete veces por el lugar. Minutos después, al ver que el presunto secuestrador dobló por una calle, la mujer se fue hasta su domicilio. Ya en su casa, dio aviso al 911 para que se tomen cartas en el asunto.





Aprehensión inmediata

Unos minutos después, arribó al domicilio de Natalia un móvil policial para trasladarla hacia la Comisaría 8ª y así cuente a las autoridades sobre el suceso vivido. A su vez, también se sumó la testigo que tomó la patente del automóvil.





Por su parte, el sujeto fue detenido a tres cuadras de donde vive la mujer, según revelaron fuentes policiales.





Cuando los agentes lo identificaron, constataron que el denunciado, es un gendarme de 31 años oriundo del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El mismo se encuentra en la capital provincial desde hace dos meses.





Esposado, fue llevado hasta la Comisaría 8ª donde permaneció detenido por unas horas. Tras la aprehensión, se informó de la situación a la Fiscalía en turno, a cargo, en ese momento, de Carolina Parodi. Noticiada de la situación, la funcionaria del MPA ordenó que la Agencia de Trata de Personas aborde el caso y tome declaración a la víctima.





En libertad

Luego de unas horas –por la noche– y con una serie de elementos reunidos en torno al hecho, la fiscala Parodi ordenó la liberación del sujeto denunciado.





La medida fue en base a que existieron contradicciones entre lo que relató la víctima a los agentes de Trata de Personas y lo que fue consignado en el acta de procedimiento policial. Por tal razón, no existieron evidencias concretas para lograr una posible imputación sobre un delito.





De todas maneras, el caso seguirá siendo tramitado en Fiscalía durante los próximos días y según trascendió, el gendarme será citado a prestar declaración en el organismo judicial.