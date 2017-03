Un hombre denunció haber encontrado una cucaracha en el plato de su hija en un reconocido bar rosarino

El inconveniente más grande surgió cuando quiso llamar al Instituto del Alimento para corroborar si el lugar contaba con los controles correspondientes. Martín aseguró que llamó 16 veces a la división de Rosario y que nunca lo atendieron. "Llamé a Santa Fe, donde me atendieron muy bien, y me dijeron que el caso es de competencia municipal. Acá nunca me atendieron. Lo único que quiero es que Bromatología funcione. Es una vergüenza", se lamentó.

Hoy en Río Mío de #Rosario

Una cucaracha en la albóndiga que comió mi hijita de 7 años

Bromatologia jamás me atendió

8 de marzo de 2017



El problema ocurrió cuando Martín, que asistió al bar para almorzar con su hija, encontró una cucaracha en el plato de la niña. "Desde el bar no sabían cómo pedirme disculpas. Me llamó el responsable también", aclaró.