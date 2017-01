Un lugar seguro para que las mujeres proyecten una vida libre de violencias

Lorena llegó a la Casa de Amparo con sus cuatro hijos, uno de 12 años, los mellizos de ocho años y un bebé tres meses. Escapó del papá del más pequeño y se refugió en la Casa de Amparo. Jimena se alojó ahí unos siete meses con sus hijos varones, se fortaleció y consiguió formar una nueva vida para ella y sus chicos. Incluso formó pareja y tuvo una nena. Lucía estuvo unas semanas. En ese tiempo retomó la escuela, un sueño que su pareja no le permitía alcanzar. Al tiempo volvió con él pero no dejó la escuela. "Ninguna mujer se va igual que como llegó", remarcaron las trabajadoras de la única Casa de Amparo provincial.





Sus nombres no son los reales pero sí sus historias. Son algunas de las tantas mujeres que llegaron al refugio público empujadas por la urgencia y el miedo. Allí encontraron, además de un techo, contención y el apoyo y tiempo necesario para rearmarse y forjarse otro futuro para ellas y para sus familias. Algunas regresan con su agresor pero no son las mismas y saben que hay otro lugar en el que pueden estar seguras.





El caso de Lorena es uno de los más alentadores que han ocurrido en los casi dos años de funcionamiento de la Casa de Amparo pública. Ocho meses fue el tiempo que le llevó recuperarse de las secuelas que le dejó la violencia psicológica, sexual y física que sufrió por parte de su pareja. Hasta que pudo escapar de esa situación, su ingreso principal provenía de ejercer la prostitución, muchas veces obligada y regenteada por su pareja.





Cuando entró a la casa estaba muy angustiada, como la totalidad de las mujeres que llegan hasta esa instancia. Pero apenas estuvo en condiciones empezó a trabajar con las profesionales del lugar sobre sus deseos y proyectos. Era emprendedora, aunque a veces iniciaba más cosas de las que concretaba.





En la cocina encontró la posibilidad de acceder a un ingreso mínimo que se sumaba a la asignación familiar que recibía por sus cuatro niños. Hizo tortas para vender y después prepizzas para ofrecer en los comercios del barrio. Cada peso que ganaba, y que no gastaba en el cuidado de su familia, lo guardaba para poder conseguir una casa en la cual vivir con sus chicos.





La Casa de Amparo cuenta con dos cocinas, una amplia que es de uso diario, y otra más pequeña en la que las mujeres pueden aprender a cocinar o, como Lorena, llevar adelante sus microemprendimientos. Además cuenta con un patio grande con juegos para que chicos y grandes se entretengan al aire libre.





De todas maneras, encontrar un trabajo no fue sencillo. En parte, porque Lorena no tenía con quién dejar a su bebé cuando sus otros hijos iban a la escuela. Todas las niñas y los niños que están en la Casa de Amparo siguen su escolaridad en las instituciones del barrio pero no hay cerca ningún Centro de Acción Familiar (CAF), por lo que los más chiquititos están todo el tiempo con sus mamás.





Lorena, y el equipo de la Casa, siguió buscando alternativas para poder concretar el egreso. "Estar mucho tiempo acá, a veces, es difícil. Empiezan a frustrarse, a pensar que no pueden, que no hay otra salida", contó una de las psicólogas –cuya identidad se reserva por seguridad, al igual que la ubicación de la Casa de Amparo.





Cada familia tiene una habitación propia, que se encargan de limpiar y mantener. Eso les da cierta intimidad, pero el resto de los espacios son comunes y cada una tiene que colaborar con las tareas diarias. "Es mejor que donde estaban pero sigue siendo un lugar que no es el tuyo, con cosas que no son tuyas", reconoció la profesional y marcó que algunas de las dificultades en la convivencia son producto de las diferencias en los hábitos de cada familia. De todas maneras, los problemas se solucionan dialogando y a través de las propuestas que las mismas mujeres hacen, que es también parte del proceso de empoderamiento y de desarrollo personal que hacen.





En el tiempo que estuvo en la Casa de Amparo, Lorena se empezó a reconectar con su familia. Antes ese vínculo no estaba permitido por el agresor. Pero ellos no podían alojarla porque no tenía lugar para los cinco. Aunque sí la acompañaron en el proceso de búsqueda de un lugar y, así, encontró una casita que, a través de una ayuda económica que se gestionó desde la Subsecretaría de Políticas Género, pudo alquilar.





Ocho meses después de haber llegado en medio de una emergencia, Lorena salió con sus cuatros hijos para instalarse en su propia casa, con un trabajo y con el apoyo de su familia.









Llevarse algo

No todas las mujeres que llegan a la Casa de Amparo egresan con un futuro tan prometedor como Lorena. Algunas regresan con su agresor, como es propio del círculo de violencia en el que están. Pero todas, dicen quienes trabajan en el lugar, "se llevan algo, no se van igual que como entraron".





Lucía, por ejemplo, estuvo varias semanas en la casa. Llegó en medio de una emergencia derivada, como todas, por la guardia telefónica que recibe las denuncias de violencia de género en la provincia.





En el tiempo que estuvo en el lugar pudo expresar sus deseos postergados en ese ambiente hostil. Retomó sus estudios, algo que su pareja no le permitía hacer pero que ella soñaba hacía tiempo. Al poco tiempo retomó el contacto con él y, luego, la relación pero no dejó la escuela. Una señal clara de que algo en ella cambió.





Brindar herramientas para que las mujeres puedan modificar una realidad que las daña es la esencia del trabajo en la Casa de Amparo.





A veces, los cambios parecen pequeños (aunque no lo son), como el de Lucía, y otras drásticos como el de Jimena. Ella comenzó la relación con su agresor a los 15 años. Las situaciones de violencia fueron profundizándose. Al punto que el hombre la mantuvo un tiempo en cautiverio junto a sus cuatro hijos. "La tenía encerrada en su casa, literalmente, en penumbras. No la dejaba salir a ningún lado", recordó la psicóloga.





Un día ella se escapó, pidió ayuda a un vecino y así pudo terminar con el horror que sufría junto a sus cuatro hijos varones –de dos, tres, 10 y 12 años. Pasó por varias instituciones y, finalmente, fue derivada a la Casa de Amparo. Allí se rearmó. Consiguió patrocinio legal para iniciar un juicio por alimentos contra su ex y con eso logró un ingreso mensual que le alcanzó para alquilar una casa.





Si bien el papá de los chicos pidió un régimen de visitas, los nenes no querían tener contacto con él, porque habían sido víctimas también, y la Justicia los escuchó.





Con el tiempo formó una nueva pareja y pudo cumplir un sueño que había mantenido en secreto: tener una nena. "Ella tenía mucho miedo de quedar embarazada de una nena cuando estaba con su agresor porque temía que le haga lo mismo que le hacía a ella", recordó la psicóloga.





Siempre llena

En la ciudad funciona la única Casa de Amparo de la Subsecretaría de Políticas de Género santafesina. El resto de las instituciones que hay en la provincia para recibir a mujeres que sufren violencia y no tienen a dónde ir, funciona a partir de convenios con municipios, comunas u ONG. A cada uno de esos lugares se llega por derivación de la guardia telefónica que atiende los casos de violencia de género.





Existen lugares en los que las mujeres pueden pedir ayuda, como las comisarías de la Mujer (Bulevar Zavalla 2474), Fiscalía (1º de Mayo 2417), la Defensoría del Pueblo (Eva Perón 2726), el Área Mujer de la Municipalidad (25 de Mayo 2884) y la misma Subsecretaría de Políticas de Género (San José 1701). Pero también pueden llamar, de manera gratuita y desde cualquier lugar del país, al 144 para saber cómo actuar y a quién dirigirse, ya que esa central articula con los organismos santafesinos.





Cuando la víctima corre riesgo y no tiene otro lugar seguro en cual resguardarse, se realiza la derivación a alguna de las Casas de Amparo. Hay mujeres que se quedan menos de 24 horas pero otras necesitan un poco más de tiempo, ya sea porque están siendo amenazadas o porque no cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse de manera independiente.





En la sede de la capital provincial hay 24 plazas distribuidas en ocho habitaciones. Allí se puede alojar a la mujer con sus hijos, siempre que sean menores de edad, y lo que se prioriza es que cada familia tenga una habitación propia.





"Es una constante en las situaciones de violencia de género que las mujeres no tienen a dónde ir y son las que, generalmente, tienen que salir de la vivienda donde está el agresor", reconoció Laura Mezio, directora de la Casa de Amparo y agregó: "A veces una medida de restricción no es suficiente porque la familia del agresor vive cerca y la mujer sigue en riesgo".





En ese sentido, aclaró que las mujeres no están recluidas y pueden entrar y salir cuando quieran, siempre y cuando no haya una situación de peligro inminente para ellas. Algunas, incluso, egresaron de manera voluntaria.





La Casa está siempre completa y eso habla de la cantidad de situaciones de violencia que se atienden por día. "Apenas avisamos a la central que egresó una mujer y dejó cierta cantidad de plazas libres ya nos avisan que nos están mandando otro caso", reconoció Mezio.





También contó que la mayoría de las mujeres llega de la ciudad y localidades cercanas pero que, por situaciones de peligro más importantes, también han llegado desde otros departamentos. "Esos casos son difíciles porque el desarraigo es muy grande", evaluó la directora.









Empoderamiento

En el lugar trabajan tres psicólogas y un grupo de preceptoras. Las segundas realizan turnos para estar todo el día en la casa. Son las que se encargan de coordinar las tareas para lograr una buena convivencia y de mediar cuando es necesario.





Las profesionales, en tanto, llevan adelante un taller semanal en el que van abordando las distintas temáticas que las mismas mujeres proponen. "Nadie está obligada a hablar, es algo que se da de manera espontánea. Es un espacio que les da la oportunidad de conocerse y generar vínculos porque hay muchas mujeres que han estado mucho tiempo en una relación violenta y no se les permitía relacionarse con otras personas, amigas o familia", destacó una de las profesionales y remarcó que no se brinda un tratamiento terapéutico.





En esos espacios algunas relatan lo vivido y otras solo escuchan. El objetivo es que puedan poner en palabras lo que sucedió pero también que puedan pensarse desde otro lugar, armar un proyecto fuera de la violencia. "Llegan muy desgastadas en su autoestima. La mayoría piensa que no puede o que no sabe nada", reconoció la psicóloga y marcó que el proceso de empoderamiento inicia por desandar esas ideas.





Y la directora agregó: "Así empiezan a verse desde sus propios deseos y se encuentran con que tienen un montón de saberes. A partir de eso vemos cómo se puede ir canalizando a través de una capacitación, por ejemplo. Se va trabajando desde lo que cada mujer trae y de lo que pasa en lo cotidiano".





Para Laura Mezio, que llegó al cargo en agosto del año pasado, el trabajo que se ha llevado adelante ha sido muy importante, aunque siempre hay cuestiones que deben ajustarse o repensarse en función de los casos particulares que aparecen.





"En la Casa de articula permanentemente con la guardia telefónica de violencia de la provincia. Acá intentamos trabajar en el empoderamiento de las mujeres que llegan, intentamos acompañarlas e ir construyendo alguna estrategia para su egreso y para que pueda construir otras posibilidades que tenían truncadas hasta el momento por la situación de violencia", aseguró.





Y cerró: "En 2016 pudimos empezar a trabajar de manera más articulada con el Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad. Con ellos pudimos hacer un proceso importante para lograr el egreso de las mujeres y su posterior seguimiento. Eso tiene aspectos interesantes y vamos a seguir profundizando las acciones para pensar el egreso de las mujeres con distintos niveles del Estado y otras instituciones".