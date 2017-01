Un micro fue arrastrado por el agua y los pasajeros fueron rescatados por los bomberos

Un micro de Empresa Argentina tuvo que ser rescatado esta madrugada cuando fue arrastrado por la correntada en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución. David, uno de los pasajeros, contó la situación extrema por la que pasaron hasta ser salvados por los bomberos.

"Nos detuvimos en la terminal de San Nicolás un rato porque avisaron que la autopista estaba cortada. En un momento no se sabe muy bien si habilitaron un carril o es que los vehículos decidieron pasar, se empezó a transitar, nos subimos al colectivo y seguimos", relató.

"Cuando llegamos a la altura del Arroyo Pavón el agua empezó a subir y arrastrar al colectivo hacia la banquina, a la derecha, el agua llegó a la mitad del colectivo, todos subimos arriba alrededor de la 1.20 de la madrugada", contó.

"Más adelante había otro colectivo abajo del agua, y atrás nuestro cuando veían que los micros se corría, los vehículos comenzaron a frenar", indicó sobre la situación.

"Desde esa hora hasta las 3 fue horrible porque no sabíamos que iba a pasar, y por suerte llegaron los bomberos de Villa Constitución llegaron al rescate. A las 3.30 nos tiramos una soga que atamos en los asientos, para lo que tuvimos que romper las ventanillas y salir", siguió.

"Cuando me bajé el agua me llega al pecho, no había chicos, solo una mujer embarazada de cuatro meses, estamos todos bien", dijo para agregar que fueron atendidos por ambulancias que estaban sobre la autopista.

"El miedo nuestro era que se caiga el colectivo, el chofer estaba muy asustado y sostenía que habían habilitado el paso", expresó.

"Teníamos miedo de que el colectivo se cayera, porque lo veíamos cada vez más inclinado", cerró.





Fuente: La Capital