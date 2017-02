Un puesto en discusión

Desde que Jorge Carranza se convirtió en refuerzo sabalero a mediados del año pasado, siempre se planteó la incógnita respecto a quien sería el arquero titular. Jorge Broun arribó a Colón en 2014 para disputar el Torneo de la B Nacional y siempre fue titular. En ese certamen que depositó al Sabalero en Primera División jugó todos los partidos y el arquero suplente era Andrés Bailo.





En el certamen largo del 2015 solo faltó en un encuentro por ser expulsado ante Huracán y su lugar lo ocupó el joven Andrés Mehring quien atajó frente a Nueva Chicago. Y ya en la primera mitad del 2016 Broun tuvo asistencia perfecta mientras que en el banco esperaba Bailo.





De esta manera, el ex-Central siempre tuvo detrás arqueros sin experiencia como para pelearle el puesto, más allá de los méritos exhibidos por Fatura que claro está no fueron pocos a la luz de los resultados.





Pero está claro que la situación varió con la llegada de Carranza, un arquero de dilatada y probada trayectoria que llegó por gestión de los dirigentes para generar una competencia importante y a su vez potenciar el nivel de Broun.





Cuando Paolo Montero era el DT, la historia estaba muy pareja dado que el uruguayo no se definía al menos públicamente por uno de los dos. Sin embargo una lesión en su rodilla a poco de arrancar el torneo hizo que Carranza perdiera terreno.





En consecuencia fue Broun quien arrancó el campeonato como titular y en ese lapso tuvo buenos rendimientos además de mantener el arco en cero durante los primeros cinco partidos. Recién en la sexta fecha le convirtieron dos tantos que fue en el cotejo ante Vélez.





Por ese motivo es que Montero lo respaldó como elemento titular y recién en la 8ª fecha Carranza tuvo la posibilidad de mostrarse aunque en esta oportunidad fue por la lesión que sufrió Broun ante Atlético de Rafaela.





En el comienzo de ese partido, el arquero rosarino padeció un fuerte esguince en su tobillo y por ese motivo debió ser reemplazado por el Loco como lo apodan al ex-Instituto. En en ese cotejo Carranza se mostró seguro, tuvo un par de intervenciones importantes y de este modo fue titular por primera vez en la fecha siguiente cuando Colón recibió a Arsenal.





Allí no recibió goles dado que prácticamente no tuvo trabajo aunque nuevamente dio garantías cuando lo llamaron a la acción. No obstante Montero apeló a la lógica y cuando Broun estuvo recuperado de su dolencia le devolvió la titularidad.





Entre los hinchas las opiniones son muy variadas, ya que algunos apuestan por la continuidad de Fatura y otros eligen a Carranza. No hay unanimidad en este sentido y el propio Eduardo Domínguez cada vez que se lo consulta afirma que ambos son dos muy buenos arqueros y que cualquiera puede atajar. En síntesis lo mismo que manifestaba Montero.





El hecho de atajar ante Boca, por allí le da una cierta ventaja a Broun para ser el arquero ante Olimpo, pero la realidad indica que ante cualquier error, sabe que detrás hay un arquero que está en sus mismas condiciones a diferencia de las etapas anteriores. Ambos cumplieron en los compromisos ante Newell's y con Boca Broun alternó aciertos con algunas equivocaciones sobre todo con los pies.





Luego del amistoso frente al Xeneize cuando lo consultaron sobre este tema y el error cometido que casi termina en gol de Christian Pavón, Fatura respondió: "Yo trato de demostrar dentro de la cancha, después el que decide quien juega es el técnico. En esas situaciones especiales el técnico insiste en que nosotros salgamos jugando y a veces por intentarlo nos podemos equivocar como sucede con los jugadores de campo. Pasa que en los arqueros la falla se hace más evidente".