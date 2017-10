Un rugbier no hizo caso a las advertencias y fue mordido por un león

El galés Scott Baldwin podría decirse que la sacó barata. El hooker había viajado a Sudáfrica con el equipo Ospreys, para jugar frente a Cheetahs un partido correspondiente al Guinness Pro 14, torneo que congrega a equipos de estos dos países y también de Irlanda, Escocia e Italia.







A la espera de dicho duelo, varios jugadores tuvieron día y libre y aprovecharon para visitar el Weltevreden Game Lodge, una reserva natural ubicada en Bloemfontein en la que hay animales de distintas especies, algunos de ellos separados del público por cercos metálicos. Fue allí donde Baldwin quiso acariciar a un león que estaba dentro de su jaula con la mano izquierda, pero le había advertidos en varias oportunidades que no lo hiciera.







No hizo caso y todo terminó de la peor manera, ya que el felino, que estaba tranquilo descansando, no se sintió a gusto y lo mordió. Los gritos aterrados advirtieron a sus compañeros, que enseguida fueron a asistirlo. Producto de esto, después no pudo estar presente en el partido.





Finalmente apareció el video de la escalofriante lesión y el club tuvo que admitir lo que realmente sucedió. "Hubo un incidente con un león y sí, uno de ellos mordió a Scott", aseguró también el entrenador de Ospreys, Steve Tandy.