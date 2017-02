Un santotomesino encara su quinta misión con Médicos Sin Fronteras

Diego Mendicino es oriundo de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, y trabaja con Médicos Sin Fronteras (MSF) desde 2010. Bioquímico de profesión, realizó misiones en Paraguay, Etiopía (en dos oportunidades) y Guinea Bissau. Ahora, se prepara con ansias para volver a las tierras etíopes.

"Cuando estudiaba en la universidad estuve haciendo pasantías en un centro de investigación de Chagas, y a mí eso era lo que me gustaba. Estuve trabajando con comunidades desde mi época de estudiante, y para los que nos gusta el trabajo humanitario Médicos Sin Fronteras era una referencia muy importante", contó sobre sus primeros pasos profesionales.

Y continuó: "Yo había estado trabajando en Chaco y con el Tren Alma también. Cuando volví de una de estas misiones tomé la decisión de aplicar a MSF. Apliqué en 2009 y al año siguiente me llamaron, hice las entrevistas y finalmente entré".

"Mi primera misión fue en Paraguay, justamente con el tema de Chagas. Estuve en misión seis meses en el Chaco paraguayo. Mi idea era hacer una misión para ver cómo era, pero cuando volví quería salir de nuevo enseguida. Por cuestiones de trabajo tal vez no podía, ya que además trabajo en la Universidad Nacional del Litoral y en el Hospital de Niños de Santa Fe, así que no puedo conseguir permiso todo el tiempo, o a veces por cuestiones familiares. Después estuve en Etiopía, en Degehabur, desde fines de 2011 a principios de 2012. En 2014 fui a Guinea Bissau y en esta última, en 2016, en Etiopía nuevamente como responsable de laboratorio ambulatorio.

—¿Qué hace un bioquímico en MSF?

—En los proyectos de Chagas hacía el trabajo más directo de un bioquímico, como es sacar sangre y hacer los análisis, y también formar al personal y ver qué se necesitaba en el hospital local para hacer un diagnóstico correcto de Chagas. En Degehabur estuve en el hospital, supervisando tareas del personal local del Ministerio (de Salud) y formando a la gente. MSF tiene una serie de estándares para el trabajo en laboratorio, por lo que teníamos que asegurarnos de ajustar esa labor.

"En Guinea Bissau fue diferente porque era un proyecto de investigación epidemiológica, ya que tiene una mortalidad infantil muy alta y necesitábamos saber por qué era. Y en esta última misión lo que hacía era supervisar cuatro laboratorios en cuatro proyectos diferentes, formar al personal, ver el instrumental que se necesitaba, los insumos de laboratorio, incluso cambios edilicios, compra de equipos, y demás", detalló.

—¿Qué fue lo que te llevó a seguir con MSF y con el trabajo humanitario?

—Supongo que es algo que uno va absorbiendo de chico. Respecto de MSF, una vez que ingresé en la organización me di cuenta que era mucho más de lo que yo pensaba. Como organización me refiero, hiperprofesional en todos los sentidos. No solo el voluntarismo de ir a un lugar y ayudar puntualmente a la gente, sino ver de qué manera eso se puede hacer lo más efectivo posible: formando gente del lugar, dejando estructuras cuando es posible. Me gustó mucho, así que de esa idea que tenía al principio de hacer una misión para "ver qué pasa" ya voy por cuatro misiones y tengo otra este año.

—¿Dónde es la próxima?

—A Etiopía otra vez, tengo que ir a ver cómo va marchando lo que dejamos funcionando este año. Yo había estado tres meses en Degehabur. Ahora cuando fui en esta posición ambulatoria tuve que estar allí y me sorprendió lo bien que estaba.

"En las misiones uno no va y hace siempre el trabajo directo. Pero al formar personal local, supervisar cómo están trabajando, que se haga de acuerdo a ciertos estándares de calidad, la ayuda se hace más extensiva en cuanto a la cantidad de gente que se puede alcanzar y más perdurable en el tiempo. Para eso es muy importante cómo se forma al personal nacional", opinó el santotomesino.

"Pensemos que generalmente hay un expatriado por cada 10 trabajadores locales aproximadamente. Más allá de que a mí me guste hacer el trabajo directo con la gente, también hay otro impacto y eficiencia en este tipo de tareas. Es lo mismo que pasa con el trabajo logístico: para que uno pueda llegar a sacarle sangre a un paciente en Guinea, es necesario que alguien nos haya llevado hasta ahí, que se haya conseguido luz eléctrica en el lugar, dónde dormir y toda una maquinaria logística importantísima. Y eso es lo que es MSF: no solamente la atención directa, sino todo lo que está detrás que le da más valor a nuestro trabajo.