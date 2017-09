Una app te dice que tan saludable es un alimento

Una aplicación móvil desarrollada en Argentina permite conocer cuán saludable es un alimento con solo escanear el código barras del envase, dado que al evaluar las grasas, azúcares, sodio y aditivos que se publicitan en las etiquetas, devuelve un gráfico que indica la calidad nutricional y ofrece una visión comparativa sobre su conveniencia para ser consumido.





La app, que se llama "Know your food", trabaja con una base de datos donde previamente se almacenan las características de los alimentos, y luego elabora un índice de grasas, azúcares y sodio ponderada con la ingesta diaria recomendada de cada uno: cuánto mayor cantidad de grasa, azúcar y sodio contenga mayor será dicho índice.





"Know your food" (conoce tu comida en castellano) es el resultado de un trabajo conjunto entre alumnos de diversas carreras y facultades de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y ya almacena los índices nutricionales de más de 1.000 productos presentes en las góndolas argentinas.





Sobre el desarrollo, el docente de la carrera de Ingeniería Informática y uno de los coordinadores del proyecto, Claudio Godio, explicó a Télam que la app fue motivo de trabajo de alumnos de la carrera de Alimentos, de Diseño Gráfico y de Sistemas.





"El director de la carrera de Alimentos me había comentado la idea de hacer una app de este estilo. En este tipo de proyectos le preguntamos a algunos alumnos que estén interesados para que lo tomen como una experiencia de lo que puede ser su trabajo", comentó.





Dependiendo de sus áreas de desempeño, los estudiantes trabajaron en la base de datos que recolecta la información, en la elaboración de los índices que los evalúan, y hasta la carga de los primeros productos





"Esta aplicación funciona con una base de datos, pero es una tarea tediosa y minuciosa tener que cargarla dato por dato. Por eso sería interesante que las empresas nos manden la información. La máxima aspiración sería que quisieran colaborar", comentó el docente.





Los usuarios también tienen la opción de colaborar cargando las etiquetas que no se encuentran en la base, pero esa información es revisada por el equipo de desarrolladores antes de la publicación. Si bien los creadores afirman que no se trata de un desarrollo que por si solo sirva para hacer dieta, entienden que ayuda a entender -por ejemplo- que no todo lo que se presenta como "bajas calorías" es saludable. "La idea es que esto colabore con la gente para entender un poco más lo que están consumiendo", concluyó Godio.





Fuente: Télam