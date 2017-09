Una cancha con cuatro áreas en la B Nacional

area.jpg

area1.jpg

Días después del papelón que significó el círculo central, que no era un círculo, del campo de juego de San Telmo, otra cancha del fútbol argentino fue noticia por no tener las líneas en su lugar.Estudiantes de San Luis derrotó 2-0 a All Boys en el Juan Gilberto Funes, cuyo césped tenía sectores de juego delimitados dentro del campo de juego principal. A pesar de ello, para los futbolistas no hubo tanta confusión a la hora de jugar.En este caso, a diferencia de lo sucedido con el mediocampo de la cancha de San Telmo, lo sucedido en el Gilberto Funes tiene su justificación: se está disputando el Mundial de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, en el cual se utilizan otras medidas.