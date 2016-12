Una gran idea para enfrentar el frío que conmovió a Santa Fe

Este año el invierno fue crudo pero dio lugar a gestos llenos de humanidad. Una de las iniciativas más importantes que surgió fue la de los percheros solidarios, donde quienes tenían de sobra podían dejar abrigos u otras prendas y quienes las necesitaban buscarlas. Hubo percheros solidarios en muchos barrios y hasta en localidades cercanas pero el primero en dar vida a esa cadena de favores fue Nicolás Pérez Rodrigo y, por eso, se convirtió en uno de los Destacados de Diario UNO de Santa Fe.





A principios de junio, cuando el frío ya se empezaba a sentir, este joven artista callejero vio cómo había mucha gente, de todas las edades, que no contaba con un abrigo. Así tuvo la idea de armar un perchero en el que los santafesinos pudieran acceder a donar y recibir.





La propuesta enseguida tuvo una gran repercusión. Muchos vecinos se acercaron con alguna campera o con bolsones de ropa. Entonces, a la iniciativa se sumaron la mamá y la abuela de Nicolás. Entre los tres seleccionaron y pusieron a punto todo para llevar las donaciones a distintos barrios de la ciudad, además de mantener el perchero solidario.





"Estoy encantado, es un gustazo que hayan hecho esto. No me lo esperaba", contó el joven santafesino durante la realización de la producción fotográfica. Y agregó: "No pensé que iba a tener tanta repercusión mi idea. Empecé el perchero sin pensarlo, simplemente porque soy malabarista y veo constantemente en la calle el hambre. Surgió hacerlo y se expandió".





La experiencia se replicó en distintos barrios y localidades cercanas. Incluso, hubo escuelas que decidieron sumarse a la iniciativa y armar un perchero solidario dentro de la comunidad educativa.





Si bien el frío ya pasó, Nicolás no descansa y sigue proyectando iniciativas que le permitan ayudar a la comunidad. Para 2017 la propuesta llegará de la mano del arte pero siempre con la premisa de que todos los que quieran puedan acceder.





"El año que viene tenemos ganas de hacer, con un grupo de chicos mochileros, algo vinculado a la cultura. Creemos que se pueden hacer lindas cosas y el objetivo es que sea gratis para que toda la gente pueda ver qué es el arte", señaló Nicolás Pérez Rodrigo.