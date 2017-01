Una joven de 20 años fue prendida fuego por su novio en Quilmes

Una joven de 20 años permanecía internada en grave estado luego de ser rociada con alcohol y prendida fuego por su novio, quien quedó detenido, en un nuevo caso de violencia de género registrado en la localidad bonaerense de Quilmes.



La joven, cuyo pronóstico es reservado, presenta el 60 por ciento del cuerpo quemado y un 20 por ciento con lesiones graves.



El dramático episodio ocurrió este martes en la vivienda que compartía la pareja, ubicada en la calle 342 entre 383 y 382, en Parque Calchaquí, de ese distrito del sudeste del Gran Buenos Aires.



Allí, por causas que se tratan de establecer, la pareja habría protagonizado una fuerte discusión, el muchacho comenzó a rociar a la joven con alcohol y la prendió fuego. Producto del hecho, la chica ingresó en la guardia del Hospital Iriarte de Quilmes, y posteriormente fue trasladada por decisión de su familia al Hospital Alemán, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.



Fuentes policiales informaron que el agresor, de 22 años, fue detenido por personal de la Comisaría Novena de Quilmes cuando era atendido en el mismo centro asistencial quilmeño por lesiones en las manos.



"La paciente tiene un porcentaje muy alto de quemaduras. Las posibilidades de sobrevivir son pocas pero estamos haciendo todo para salvarla", informó en uno de los primeros parte médicos, el director asociado del Hospital Iriarte de Quilmes, Daniel Abarquero.



En declaraciones a la prensa, Abarquero indicó que la joven fue llevada al centro asistencial de Quilmes "por las fuerzas policiales" y que la víctima presenta quemaduras en las manos, en la cara, en los miembros superiores, en el tórax, en el abdomen y en la espalda.



"La causa la tiene el juez y estamos en el momento más importante para ver si podemos salvarla. Ya dimos intervención a la fiscalía. El hombre, que es su pareja, es otra de las víctimas pero con quemaduras más leves", indicó el médico.



Por su parte, el comisario Francisco Centurión, quien está a cargo de la seccional novena, indicó que el único imputado fue capturado luego de que fuera "documentada de oficio la denuncia".



"Se pudo establecer que el hombre de 22 años es su pareja y que también presenta quemaduras en sus manos. En base a los primeros elementos, se produjo una discusión en el domicilio y después el muchacho la agredió tirándole alcohol para luego incendiarla", aseguró Centurión.



Ariel, un hermano de la joven, dijo en declaraciones a la prensa que la familia no estaba al tanto de lo que sucedía en la pareja y que se enteraron de que su hermana era víctima de violencia de género por este incidente. "Ella no nos dio ningún indicio, si no, no íbamos a dejar que se llegue a esto. Hace un año que estaban juntos y ella se fue encerrando con él y por eso no sabíamos nada", contó Ariel.



Por la tarde de este martes trascendió que el detenido padecería problemas psiquiátricos. La causa recibió la calificación de "tentativa de homicidio calificado por la circunstancia del hecho" y quedó a cargo de la UFI en turno del Departamento Judicial de Quilmes.