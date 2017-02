Una joven perdió la memoria y su novio logró enamorarla por segunda vez

Hace un año Jessica Sharman estaba viajando en un tren cuando tuvo las convulsiones que le hicieron perder todos su recuerdos. Dejó de reconocer a sus padres, a sus amigos y a su novio desde hacía siete meses, Rich Bishop.

"Estaba aterrada. Todos eran extraños para mí. Ni siquiera sabía mi nombre", contó. "Recuerdo tomar ese tren en marzo pasado, pero nada más. Me dijeron que mi cuerpo se desvaneció y los ojos se me fueron para atrás".

Tras unos días de internación, Jessica volvió a su casa, pero seguía sin recordar nada. Sus padres, una comerciante y un electricista, le mostraban fotos de ella y de la familia. "No solo no los reconocía a ellos, tampoco sabía cuál era mi aspecto. Cuando me volví a ver en el espejo, fue como ver a otra persona".

"Mi madre me dio un tour por la casa, pero nada me sonaba familiar. Después invitaron a Rich y no sabía quién era. Al dejarme a solas con él, me asusté", contó la joven, cuya historia se volvió viral.

Al día siguiente, los padres llevaron a Jessica al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres, donde le diagnosticaron una amnesia producto de la epilepsia y le dijeron que los recuerdos podrían tardar seis meses en volver.

"Cuando estábamos solos lo odiaba, porque él actuaba como si estuviésemos totalmente enamorados". Algunas semanas después, cuando intentó dejarlo por la extrañeza que le seguía generando algo la detuvo. "Se veía tan triste y no paraba de decirme que él me ayudaría a recordar lo grandiosos que eramos juntos. Así que decidí darle una oportunidad".

"No recuerdo la primera vez en la que me enamoré de Rich, pero sí la segunda", confesó la joven, muy agradecida por los esfuerzos de su pareja.