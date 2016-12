Una de las hijas de Silvestre: "Lamentablemente es mi padre"

En el marco del escándalo que generaron las declaraciones de Silvestre, en las últimas horas se conoció una carta que una de las hijas del cantante y actor le escribió a su padre hace ya algunos años y en la que lo cuestionaba por haberla abandonado cuando era muy pequeña. "Gracias por haber sido claramente un ejemplo a no seguir", decía en ese entonces el mensaje de Jimena Rodríguez, la joven en cuestión, quien hoy en Infama volvió a cargar contra el artista.

"No me gusta estar en esta situación. Lo único que me interesa es que esto se acabe. Que este hombre, que lamentablemente es mi padre... Es muy doloroso esto. No fue más que causante de dolores y lo que escuché esta mañana no me sorprendió", señaló Jimena en relación al cruce que su padre mantuvo con Luis Ventura en Desayuno Americano.

Consultada sobre cuál pudo haber sido el motivo que llevó a Silvestre a ventilar cuestiones de su pasado lejano, como que su ex Verónica Vieyra le fue infiel y que su amante fue el ex gobernador Daniel Scioli, la joven dijo desconocer las razones, pero salió en defensa de quien fuera la esposa de su papá.

"Cuando se separa de Verónica, lo único que quiso es que todos cortemos el vínculo con ella. Y, claramente, eso no sucedió porque el vínculo real era con ella. Verónica ha sido una mujer excelente, mi mejor amiga en muchísimos aspectos. Mi hermana, prácticamente. Este hombre lo único que hizo fue daño. Es lo único que sabe hacer", afirmó

En tanto, sobre la escasa o nula relación que el cantante mantenía con sus hijos, Jimena contó que "él no nos quería ver. Y las pocas veces que nos vino a buscar, nos dejaba en la casa de mi abuela. No fue un padre, fue un desconocido. Todo lo que está haciendo es pura maldad y es mentira. Simplemente es eso".

