Una mamá le daba la teta a su beba cuando advirtió que un hombre la estaba mirando y se masturbaba

Con su hija en brazos le avisó al policía que estaba de guardia en San Martín, entre 25 de Junio y Cervantes, para que esté al tanto de la situación y recibió una insólita respuesta: "Ah sí, siempre está ahí. Ahora lo voy hablar".





Se sintió desprotegida y abandonó el banco, caminó unos metros y tomó fuerzas para sacarle una foto al tipo que la había mirado con total impunidad.





Cuando retornó, el sujeto ya no estaba y el policía había vuelto a su puesto de control.





En su cuenta de Facebook posteó lo que sucedió para describir lo que pasó una tardecita cualquiera en la peatonal de Paraná





"En ese banco me senté a darle la teta a la beba, cuando un hombre de unos 50 años pasa, se da vuelta para volver a mirar, (me entra la duda, pero ya estoy enojada porque me mire mal-disimuladamente, me acostumbré a vivir así?). Unos 10 segundos después estaba arrecostado contra una columna de la galería que está a unos metros, mirando directamente hacia mí y masturbandose!



Me levanté y le dije al policía lo que estaba pasando, le señalo al señor que se había levantado a estirar las piernas y mirar el paisaje, y me dice: ah sí, siempre está ahí, ahora lo voy a hablar. - Ok, me voy... sólo te aviso. Y salí huyendo!!! como si hubiera cometido un delito, con una sensación de asco, miedo, angustia impotencia y todo lo contrario a la vez. Con mi beba en brazos, caminando apurada, pero firme, fuerte, dije, lo voy a difundir, y volví decidida a sacarle una foto, pero ya no estaba. Obvio. Sólo el banco esperando y el policía en su torre.

Hay que acostumbrarse un poco más?

No lo creo. Es la primera vez que me pasa algo así, pero también la última que termina de esta manera".





Fuente: Uno Entre Ríos

Una mamá le estaba amamantando a su beba en una banco de la peatonal San Martín, ayer a la nochecita cuando advirtió que un hombre, de unos 50 años, las miraba y se masturbaba.