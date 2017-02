Una mujer busca comprar la computadora que le robaron para recuperar las fotos de su hija muerta

"Entraron a robarnos. Como no había absolutamente nada en casa, se llevaron la CPU de la computadora", comienza relatando Yemina Terragni, en su cuenta personal de Facebook. En un breve post la mujer relata que en esa máquina estaba "toda la vida de Martina en fotos, los videos donde me dice mamá, los elementos con los que Joaquín conoce a su hermana...". "Si alguien sabe que le ofertan una CPU por favor me avisa. Yo lo compro", finaliza el mensaje.





Embed





La familia Terragni es de Santa Rosa, en La Pampa, y hace menos de una semana ladrones entraron a su casa de Toscano Sur, entre Liberato Rosas y Fiorucci, a donde se habían mudado no hace mucho.