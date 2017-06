Una mujer fue secuestrada en Castelar y liberada tras el pago de un rescate de casi 200.000 pesos

Según dichas fuentes, la mujer fue interceptada cuando circulaba en una camioneta Ford EcoSport por tres ladrones que abordaron el rodado y la obligaron a llevarlos hasta su casa, donde estaban sus tres hijos. El marido de la víctima, Walter Coscolla (54), quien es dueño de una gomería de San Miguel, contó esta mañana a la prensa que los ladrones entraron a la casa a robar y como no encontraron lo suficiente se llevaron a su mujer cautiva para pedir un rescate.





Según el hombre, los ladrones se comunicaron telefónicamente con él "entre 50 y 60 veces" y le exigieron inicialmente 600.000 pesos de rescate. Finalmente, la víctima fue liberada en el límite de Ituzaingó y San Antonio de Padua tras el pago de 197.000 pesos -7.000 de ellos en dólares- pagados en cercanías del shopping Plaza Oeste, sobre la calle Curuchet 1671.





El hombre contó que pasada media hora del pago del rescate, recibió el llamado de una vecina de San Antonio de Padua, quien le dijo que había una mujer tocando el timbre en su casa que decía que era su esposa y que la habían secuestrado. "Ella dijo que no le iba a abrir.





Le pedí que por lo menos me diera la dirección pero me dijo que primero iba a llamar al 911 y después me pasaba la dirección", recordó Coscolla, quien finalmente se trasladó hasta el lugar para encontrarse con su esposa, a quien encontró en estado de shock.





"Son situaciones tortuosas porque vos no tenés un manual de cómo actuar ante estas cosas. No sabés qué es lo que está bien y lo que está mal. Tortuosas porque te gritan, te insultan, te dicen que la vida de tu señora depende de vos, tus hijos que están nervioso, intentan ponerte nervioso, sacarte de quicio para extorsionarte cada vez más", expresó el esposo de la víctima.





Sobre la intervención policial, Coscolla contó que la policía participó del operativo y siguió al auto de su mujer luego del pago del rescate, aunque en un momento el vehículo dobló en contramano cuatro y cinco cuadras y decidieron no seguirlo para no poner en riesgo la vida de la víctima.





Por su parte, la hija del matrimonio que también fue víctima del robo contó que los delincuentes "eran tres" y que no les pegaron. "No nos pegaron y tampoco nos dijeron nada. Ellos sólo buscaban plata y se llevaron a mi mama cautiva, siempre decían que tenían a mi mamá, pero querían solo plata", recordó la joven. La causa judicial por secuestro extorsivo está a cargo del fiscal federal de Tres de Febrero, Paulo Starc, quien dispuso diversas diligencias para localizar a los captores.