Una mujer puso en venta su auto por insólita razón y se volvió viral

"Kia Forte 2013, 4 puertas, remato porque me recuerda a mi ex", dice la publicación que ha generado toda tipo de comentarios en redes sociales y ha provocado infinidad de llamadas al teléfono de la propietaria.





Lorena Morales, de 35 años, decidió deshacerse del vehículo tras separarse de su esposo hace un año. "Me estoy divorciando y quiero deshacerme de todo lo que me lo recuerda. Mi esposo me lo regaló cuando nació nuestra hija y ahora me lo quiere quitar", dijo la mujer tras volverse viral en Twitter.





Morales también confesó que mantuvo su vehículo en una agencia durante ocho meses, sin poder venderlo, por lo cual se le ocurrió la peculiar idea después de ver un anuncio muy similar durante un viaje que realizó por Cancún.





Embed Mujer vende su auto ¡porque le recuerda a su ex! #MeRecuerdaAMiEx pic.twitter.com/vHt4xz0VNB — Rodrigo Luna (@RoyLunaS) 10 de septiembre de 2017



Contexto.