Una nena salió volando cuando la sorprendió un golpe de viento al llegar a su casa

Los padres de la pequeña tienen instalada una cámara de seguridad en la entrada de la vivienda y quedó registrado el aparatoso vuelo de la niña. Ahí se aprecia como la pequeña no soltó el pomo de la puerta, pese a la sorpresa, y voló enganchada a él hasta quedarse atrapada contra la pared.





Brittany Gardner ha explicado a Fox 8 que la niña está perfectamente bien. "Al principio tenía algo de miedo, pero luego se reía. No soltó el pomo hasta que la separé yo", comenta. Fue un susto para ambas, pero al final se lo tomaron con una divertida anécdota. Fue por eso por lo que la madre colgó el vídeo en Facebook añadiéndole de banda sonora el 'Come fly with me' de Frank Sinatra.