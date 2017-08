Una nueva era en la transmisión de los partidos de la Primera División

superliga.jpg



Fuente: UNO Mendoza

Las empresas estadounidenses Fox y Turner preparan una transición "sin obstáculos" para una nueva era en la transmisión de los partidos de la P rimera División del fútbol argentino y ratificaron que hasta el 30 de septiembre los abonados al cable básico podrán ver los partidos de la flamante Superliga por la señal que consumen habitualmente, pero desde el 1 de octubre solamente podrán hacerlo a través del Pack HD Cableoperador para el que tendrán que pagar un servicio adicional."Queremos darle tiempo a la gente hasta el 30 de septiembre no solamente para que puedan regularizar los servicios del nuevo cableoperador, sino también para que observen el producto que le entregamos", le indicó a Télam uno de los vicepresidente de Fox, Hernán Donnari (el otro fue Felipe Mc Gough), acompañado de Sergio Veiga (gerente general para el Cono Sur) durante una entrevista exclusiva de la que también tomaron parte por Turner, Felipe De Stefani (manager general de Turner International Argentina) y Julián Mansilla (Jefe de Deportes)."La intención es tener una transición sin obstáculos y queremos aclarar que de ninguna manera vamos a obstaculizar que los goles se transmitan en los noticieros. Es que los derechos son reservados, pero el objetivo es preservar, ordenar y maximizar el producto para que se explote bien y una vez terminados los eventos se emitan esas imágenes", amplió Donnari.El directivo de Fox completó sus anticipos dentro de otro contexto, al asegurar que en cuanto a la presencia de periodistas dentro del campo de juego "se va a establecer un criterio de acceso, porque durante los últimos años hubo exceso de gente adentro de la cancha".Y al respecto Donnari sostuvo que "el combate de la piratería es una tara que no termina nunca. Siempre aparecen otros. Es un proceso que hacemos hace años. Es un problema de la industria y de la sociedad mundial, por lo que no nos queda otra que dar la pelea. Por ejemplo con Sportflix estamos ante un caso de violación de derechos que amenaza con desfinanciar el producto"."Ahora todos los partidos serán transmitidos en full HD por Fox Premium y TNT Sports. Estamos confiados y creemos que en cinco años vamos a estar renovando el contrato, porque necesitaremos los cinco años siguientes. El producto será novedoso, en 360, realidad virtual que de a poco vamos a introducir. Porque no hay nada más atractivo que tener el fútbol argentino para construir y mejorar. A nosotros no se nos escapaban las dificultades del fútbol argentino. Tenemos una oportunidad de oro y no la queremos desaprovechar para mejorar su realidad y aportar soluciones", destacó."Conocemos todo el fútbol y es un sistema complejo. Por eso estamos lanzando dos canales con la Superliga como protagonista absoluta. Una semana le tocará a Turner y otra a nosotros. Un sistema balanceado para las dos pantallas. Los 28 equipos saldrán en conjunto por los dos canales, pero Boca y River tendrán producciones independientes y vamos a competir mano a mano", concluyó.Por su parte De Stefani, de Turner, argumentó tener "experiencia en Argentina. Siete de cada diez argentinos pasan por Fox y Turner. Siempre apostamos al país porque a las dos empresas nos ha ido bien y por eso apostamos al talento argentino"."Los dos canales tendrán grandes talentos, con transmisiones y recursos que no habían sido vistos. Mucha estadística, cámaras full HD, los domingos a la noche vamos a competir con el programa resumen. La oferta es multiplataforma porque abarcará celulares, tabletas y más opciones", puntualizó.El que aportó otra novedad fue Mansilla, quien reveló que todos los domingos "habrá un partido a las 11 aprovechando la ventana que ofrecen las transmisiones internacionales a Europa y Asia"."La idea es dar un orden para el exterior, aprovechando los horarios europeos y asiáticos que nos favorecen. No tenemos los derechos pero estamos avanzados en las negociaciones y todos van a jugar en ese horario", verificó Mc Gough.Y finalmente Veiga terminó aclarando que este nuevo proceso de televisación del fútbol en Argentina "puede favorecer el regreso del público visitante", aunque no aclaró de qué manera, y respecto de las emisiones multiplataformas advirtió que ese es un plan a desarrollar "en lo mediato, porque el objetivo inicial es que los cableoperadores vendan el producto".La Superliga y la televisión empezaron a transitar de la mano antes que ruede la pelota, pero está claro que la primera no podría existir sin la segunda. Y acá no hay viceversa posible.