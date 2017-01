Una nueva marcha de las protectoras de la ciudad en contra del maltrato animal

El caso del perro Chocolate de la ciudad cordobesa de San Francisco que murió luego de agonizar varios días porque una persona lo despellejó vivo; y los caballos utilizados para la doma y jineteada en Jesús María, son los detonantes para una nueva marcha de la Asociación Defensa de los Derechos del Animal (Addera) en conjunto con SOS Caballos. La convocatoria es para hoy, a las 20, en Gálvez 840 (frente a Canal 13) para luego caminar por Bulevar hasta calle 25 de Mayo al 3200 (donde hay una reconocida FM de la ciudad). La intención es visibilizar la problemática ante la sociedad y exigir a las autoridades provinciales y a la Justicia más penas para los maltratadores.

"Marchamos a partir del caso muy triste que ocurrió en San Francisco con el cachorro Chocolate de tres meses que fue despellejado vivo. A raíz de esto son varias las provincias que marcharon, fue un caso muy resonante, entonces lo hacemos por él, pero también por todas las situaciones que tenemos en Santa Fe y que lamentablemente son muchas", dijo Gabriela Salzmann, presidenta de Addera a Diario UNO, institución que constantemente denuncia distintos casos ante el amparo de la Ley 14.346.

Anticipó también que esta marcha es en conjunto con SOS Caballos: "Porque repudiamos toda la crueldad que se comete en las domas y jineteadas y ahí hacemos hincapié en lo que está pasando en Jesús María donde todos los animales son sometidos a golpes para poder domarlos y muchos sufren fracturas y lamentablemente tienen que ser sacrificados", agregó más adelante.

En esta línea, Salzmann manifestó: "Nosotros decimos que la tortura no es cultura y es en lo que hace más de ocho años viene luchando la doctora (Cristina) Pagani de SOS Caballos. Las dos asociaciones estamos muy preocupadas porque día a día se suman más casos de maltratos. Con lo que sucedió en San Francisco es como que tenemos que ponerle un punto final". Desde Addera dejaron en claro que en este sentido lo que quieren es que estas condenas se efectivicen, "cosa que hoy no ocurre", dijo. A esta marcha se sumarán proteccionistas de Gálvez, Coronda y de otras localidades cercanas a Santa Fe. La invitación está hecha para todos los ciudadanos santafesinos que quieran participar.





Los motivos

En lo que refiere a Santa Fe, desde Addera hacen referencia a la cantidad de casos de maltrato animal que suceden a diario. "Todo maltrato es terrible desde un perro atado, tuvimos casos de perros ahorcados, los envenenamientos, entre otros. Todos son denunciados pero como es un delito excarcelable, entonces de ahí nuestro reclamo por cambiar eso", manifestó Gabriela Salzmann.

Entre los pedidos al gobierno para frenar esto, la presidenta de Addera expresó el deseo de que haya una fiscalía destinadas a todo lo que es el maltrato animal. "Por todo esto es que seguimos firmes como siempre y en conjunto con otras asociaciones como en este caso SOS Caballos, que somos las dos instituciones que más estamos denunciando el maltrato animal en Santa Fe", agregó luego.

Aprovechó para denunciar que "casos como el que sucedió en San Francisco hay muchos" y ojalá pueda ser tomado como un precedente para detener al agresor como ocurrió con el que mató a Chocolate. "Sabemos que el autor está detenido; y lo que pedimos junto con la protectora de San Francisco es que siga así y además que se le dé una condena y la cumpla, sobre todo teniendo en cuenta que es un delito excarcelable", manifestó Salzmann.

Esta marcha será la primera del año, pero no la última. "Nosotros no nos vamos a detener, es mucho el maltrato y se le debe poner un freno a eso. Lo mismo sucede con la tracción a sangre, es un reclamo que no es escuchado, se trata de una lucha constante, pero nosotros no bajamos los brazos. Por eso la marcha de hoy se hará por todo tipo de maltrato, porque es mucho el abandono, son muchos los animales que lamentablemente se nos mueren y nosotros no damos más, no llegamos a salvar a todos. Por eso se debe hacer algo", finalizaron desde Addera.





Dos casos resonantes que aún esperan una condena de la Justicia

Hace cuatro días, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre acusado de ser el autor de la brutal agresión a Chocolate, el perro que fue despellejado vivo en la localidad de San Francisco y que murió por las heridas. Su triste historia despertó la bronca de cientos de personas que marcharon en varios puntos del país contra el maltrato animal. Esta persona habría infringido la Ley 14.346 de maltrato animal y podría recibir una condena de entre 15 días y un año y medio. Las asociaciones proteccionistas piden subir el tiempo. Otro caso resonante en la ciudad de Santa Fe fue la matanza de gatos en la conocida casa Cingolani, donde aparecieron unos 30 animales envenenados, dentro de una bolsa de consorcio, en la vereda listos para que el camión recolector de basura se los llevara. "Hoy se producen muchas demoras cuando se llega con casos como este porque no hay una fiscalía destinada en forma exclusiva para el maltrato animal. Este no fue el único caso de envenenamiento sino que hubo otros en la provincia", agregó Gabriela Salzmann.