Una nueva predicción de Los Simpsons: en 2012 pronosticaron el show de Lady Gaga en el Super Bowl

En un capítulo publicado hace cinco años, la serie muestra a la estrella del pop con un vestuario similar al que llevó en el imponente espectáculo de este domingo.

Lady Gaga apertura Superbowl LADY GAGA - Little Monsters 'The Simpsons'

Otro detalle que coincidió fue el "vuelo" que recreó Lady Gaga, colgada de un arnés.

En aquel episodio de la temporada 23, titulado "Lisa Goes Gaga", la artista prestó su voz para su personaje.





El programa también predijo que arrancaría el show saltando desde el techo del estadio, como ocurrió en la edición 51 del Super Bowl. El único detalle no pronosticado es que abriría su interpretación de 13 minutos con una versión de "God Bless America" y "This Land is Your Land".





La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el sistema de vigilancia masiva de la NASA y ahora el baile de Gaga son los últimos acontecimientos que han pronosticado en sus capítulos Los Simpson.