Una organización criminal con base narco y empresaria

Como en el cine clásico estadounidense y como lo definió un funcionario del área de Seguridad, al quedar preso el "Zurdo" Villarroel, y sus secuaces más próximos, cayó el enemigo público Nº 1 y jefe del crimen organizado como tal en Alto Verde desde hace 20 años.





En la organización criminal, cada una de las personas que fueron detenidas en las ciudades de Santa Fe , Laguna Paiva, y en el distrito de Alto Verde cumplía un rol diferente dentro del mismo grupo.





A la venta de drogas ilícitas para consumo se sumaban luego las maniobras de compra de bienes, en una forma de perfeccionar el delito al intentar hacerlo ingresar en el circuito financiero legal.





Presunta prueba del blanqueo

Dentro de los allanamientos que fueron practicados por las fuerzas federales, Prefectura Naval y Policía Federal y agentes de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones fue intervenida una inmobiliaria ubicada en Bulevar Gálvez al 1700, adonde fue secuestrada documentación que podría probar la compra de bienes inmuebles con esos recursos de la venta de droga. Además, en otro de los allanamientos en una vivienda particular de calle Sargento Cabral al 1800, fue incautada documentación sensible como boletos de compra y venta, recibos y documentos. Esto marca que los procedimientos de la víspera no fueron el final de una investigación sobre narcotráfico en Santa Fe, sino el comienzo de una megainvestigación que está en manos de la Justicia Federal con sede en la capital santafesina.