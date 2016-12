Una situación de indefinición

Los días pasan pero por el momento no existen certezas respecto a la llegada del nuevo cuerpo técnico. Igualmente de a poco se van descartando algunos nombres y otros se van sumando. Justamente este martes se mencionó la posibilidad de que Sebastián Battaglia esté en una lista que manejan los dirigentes sabaleros para reemplazar al uruguayo Paolo Montero.

No obstante, el exjugador de Boca, oriundo de Santa Fe e hincha sabalero, le admitió a Ovación que sería una linda posibilidad pero a la vez confirmó que por ahora no tuvo ningún contacto con directivos rojinegros. No obstante, desde hace un tiempo que Battaglia está con ganas de dirigir y es por eso que ya tiene un cuerpo técnico armado en caso de que lo contrate un club.





Juan Krupoviesa es su ayudante de campo, en tanto que Carlos Dibos el preparador físico, el mismo que estuvo con Alfio Basile en Colón durante el 2004. No obstante, por ahora los dirigentes se muestran cautos y a la espera de la renuncia formal y ante el Órgano Fiduciario por parte de Montero para luego estar en condiciones de sentarse a dialogar con los diferentes entrenadores. Otro nombre que había sido ofrecido fue el de Marcelo Grioni, quien actualmente dirige Municipal de Perú, club al cual clasificó a la Copa Libertadores.





El Pitufo fue ayudante de campo de Roberto Sensini cuando este fue el entrenador sabalero, es decir que conoce el club. Llama la atención que en las últimas horas José Vignatti viajó a Perú, al menos eso le confirmó a Ovación un alto dirigente rojinegro.

Es obvio que la partida del presidente sabalero está emparentada con la chance de concretar cuestiones relacionadas a la institución rojinegra. Otra de los aspectos a resolver pasa por la continuidad o no de Diego Mayora, dado que la dirigencia sabalera debía abonar una suma para terminar de pagar el pase del delantero incaico.





Más allá de este contexto no hay que descartar otros nombres y en este sentido muchos aguardan lo que suceda en Central e Independiente, dos clubes importantes que están buscando técnico. Por lo cual una vez que estas dos instituciones terminen arreglando con un entrenador, el camino quedará bastante allanado y clarificado.

Esto tiene que ver con que varios de los técnicos que están en carpeta figuran en estos clubes, como por ejemplo Sebastián Méndez, Eduardo Domínguez y Ariel Holan, entre otros. Y obviamente que priorizan la faceta deportiva y también económica. Por lo cual es muy factible que en las próximas horas la situación se vaya clarificando y existan certezas.

De todos modos, no es una tarea sencilla porque los directivos no quieren apurarse a elegir un DT, pero además están condicionados por la decisión de Montero que por ahora renunció de palabra pero no lo hizo de manera formal y en ese sentido la Comisión Directiva no quiere dar ningún paso en falso que pueda perjudicar al club y facilitarle la salida al uruguayo.