"Una tremenda competencia"

La pretemporada de Unión transcurre con absoluta normalidad en Mar del Plata, cuya concentración está en el Hotel 13 de Julio y donde el predio del club San Lorenzo es el epicentro de los movimientos con la pelota, que en los últimos días comenzaron a aparecer con continuidad.





Tras jugar el primer amistoso ante Aldosivi el sábado pasado, el entrenador Juan Pablo Pumpido ya va pergeñando lo que será el segundo ensayo ante Quilmes del viernes 20 de enero. Los primeros atisbos dejaron muy conforme al entrenador, que piensa en seguir dándole minutos a varios de los jugadores e ir mechando las alineaciones. Todo con el fin de ir encontrando el mejor funcionamiento global y tener a mano variantes, hoy muy necesarias en el fútbol.





Precisamente una de ellas es la recuperación de Nelson Acevedo, que ya está trabajando a la par del resto luego de perderse el final de 2016 por una lesión. Lógicamente que se trata de una buena noticia y le causa un dolor de cabeza a Pumpido para pensar a quién pondrá cuando se reanude el campeonato. Esto tiene que ver con la interesante competencia que existe en el círculo central, donde pelean por ganarse la titularidad también Mauro Pittón, Martín Rivero y Manuel De Iriondo.

Es así como Chaco quiere volver a ser número puesto y por ello trabaja con mucha exigencia, aunque sabe que no la tiene nada fácil: "Estoy muy contento de volver a una cancha y jugar. Estuve mucho tiempo parado y tener nuevamente contacto con la pelota me hace sentir muy bien. Antes de la pretemporada había hablado con Juampi para empezar de a poco e ir sumando minutos. Jugué un tiempo en el primer partido amistoso y me sentí realmente muy cómodo".





Llegó con poca continuidad en Racing, pero precedido de buenos antecedentes en Defensa y Justicia. Por características de manejo y equilibrio, se ganó en su momento un lugar dentro de los once. Por esas cosas del destino, una persistente lesión lo mantuvo al margen, pero el jugador le dio crédito al grupo para volver con todas las ganas: "Desde el primer momento que llegué a Unión me sentí muy cómodo, encontré un grupo muy unido y que rápidamente hizo que me insertara sin problemas. Después también fue muy lindo el apoyo de la gente, que a medida que fueron pasando los partidos creció más el cariño, así que todo eso sumó para que me adaptara", dijo.





"Lamentablemente justo pasó en un momento en el que me sentía bien en todo sentido, cómodo con el equipo y con mi rendimiento, pero ahí, quizás producto del apuro por jugar otra vez, todo se me hizo más largo. Ahora eso ya pasó y por eso le estamos dando con todo en la pretemporada, donde estoy a la par del resto".

El puesto mejor cubierto

En lo que tiene que ver con la cantidad de buenos jugadores que hay en su posición (volante central), no anduvo con vueltas: "Es una tremenda competencia, sana por cierto y que te obliga a saber que tenés que esforzarte más para ganarte un lugar. Esas son las cosas lindas que tiene este grupo de Unión".





En el final de la charla con la prensa en La Feliz, el mediocampista se tomó un tiempo para hablar de las aspiraciones de Unión: "Pienso que estamos muy bien, ya que el técnico tiene muchas variantes y si es necesario apostar a nuevas cosas estamos en condiciones. La idea pasa por fortalecer el grupo y así pelear por cosas importantes".