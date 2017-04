Unión buscará cerrar una semana feliz

Desde las 20.30, los rojiblancos recibirán a Defensa y Justicia, con arbitraje de Héctor Paletta y una modificación respecto a los once que arrancaron en San Juan . Lucas Algozino volverá a ocupar un lugar en la mitad de la cancha por la derecha en reemplazo de Mauro Pittón.





Por su parte, el DT del Halcón, Sebastián Beccacece se planteó la posibilidad de incluir a Fernando Elizari en el elenco inicial, pero todavía no puede ser tenido en cuenta porque no se recuperó de una rotura fibrilar en los isquiotibiales por lo que Gonzalo Castellani seguirá entre los once.





Unión vuelve a jugar ante su gente, justo unas horas después de celebrar sus 110 años de vida. El equipo de Juan Pablo Pumpido suma dos partidos invicto y el gran objetivo que persigue es ingresar a una copa internacional.

En tanto, Juan Cruz Kaprof ya está a disposición del cuerpo técnico e iría al banco de los suplentes mientras que Andrés Ríos se retiró en la última fecha con un esguince de tobillo y ante la buena actuación de Nicolás Stefanelli el técnico no descarta utilizar al primero como relevo aunque se encuentre en plenitud física.





Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez, Bruno Pittón; Lucas Algozino, Nelson Acevedo, Manuel De Iriondo, Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.

Defensa: Gabriel Arias; Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza Ullúa; Ignacio Rivero, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez, Gonzalo Castellani, Rafael Delgado; Agustín Bouzat y Andrés Ríos o Nicolás Stefanelli. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: 15 de Abril. Árbitro: Héctor Paletta.

Hora de inicio: 20:30. Televisa: DeporTV.