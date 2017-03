Unión espera rival en cuartos de final

Por segunda vez desde que juega en la categoría, los rojiblancos accedieron a los cuartos de final, con lo cual deberán esperar hasta mediados de abril para saber el rival que le tocará en los playoffs.

Los cuatro mejores del Norte fueron: Hindú de Resistencia, Comunicaciones de Mercedes, Unión (SF) y Villa Ángela Basket.

La reclasificación

Las llaves serán las siguientes: 5º) San Isidro (San Francisco) vs. 12º) Asociación Mitre ( Tucumán ); 6º) Salta Basket vs. 11º) Independiente (Santiago del Estero); 7º) Barrio Parque vs. 10º) Villa San Martín y 8º) Tiro Federal (Morteros) vs. 9º) Oberá TC. Las fechas: 5, 7, 10, 12 y 15 de abril.