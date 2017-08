Unión pone en marcha su ilusión en Rosario

En el camino quedó una importante preparación para el Tate, que incluyó varios amistosos y la reciente victoria sobre Lanús por Copa Argentina, el objetivo en el comienzo de esta campaña es engrosar el promedio que se fue desinflando a partir de la renuncia de Madelón en octubre de 2016.





Para esta temporada, luego de acordar el tercer regreso del entrenador al club, la premisa fue concretar la llegada de futbolistas que puedan aportar la jerarquía faltante. No pudo conseguir el estratega un par de delanteros de renombre, aunque el propio DT se mostró conforme con el plantel que armó.





Esta tarde serán titulares los zagueros centrales Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, y los volantes ofensivos Diego Zabala y Claudio Aquino. Si bien es cierto que tres de ellos ya se calzaron la roja y blanca en Sarandí frente al Granate, será el momento de estrenarse en el certamen local.





A la espera de las habilitaciones de Damián Martínez y Julián Vitale, los rojiblancos viajaron ayer por la tarde para aguardar el compromiso de este lunes en el estadio del Parque de la Independencia.





Por el lado de Newell's, sumó a ocho refuerzos en reemplazo de los doce jugadores que emigraron, entre ellos sus referentes Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica, tendrá sólo dos caras nuevas, la del primer marcador central Bruno Bianchi y la del delantero uruguayo Mauro Guevgeozian.





El volante ofensivo Brian Sarmiento, la figura más importante de las que llegaron al equipo leproso, estará en el banco de suplentes porque se recupera de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El ex Banfield se lesionó a los 20 minutos del amistoso que Newell''s perdió 2 a 0 con Talleres en Córdoba, hace un mes, y recién el lunes pasado comenzó a practicar con sus compañeros.





En cambio, el volante central Nery Leyes no se recuperó el esguince de tobillo izquierdo y no integrará el plantel, lo mismo que el defensor paraguayo Danilo Ortiz, que aún no fue habilitado, y el delantero portugués Luis Leal, que trabaja en un acondicionamiento físico.





Probables formaciones

Newell''s Old Boys: Luciano Pocrjnic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Juan Ignacio Sills; Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Mauro Guevgeozian. DT: Juan Manuel Llop. Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón. Arbitro: Fernando Espinoza. Estadio: Newell''s. Hora: 19.05. TV: Fox Sports Premium.









Unión debutará en la Superliga este lunes cuando visite, a partir de las 19.05, a Newell's de Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa. El partido será televisado por la cadena Fox Sports Premium y tendrá el control de Fernando Espinoza.