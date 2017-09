A Franco Soldano le sobran los motivos para festejar

Tuvieron que pasar 15 partidos para que los hinchas de Unión vuelvan a festejar un gol de Franco Soldano. Su último tanto lo había marcado frente a Talleres de Córdoba, el pasado 3 de abril, cuando en el marco de la 18ª fecha del campeonato 2016/2017, el Tate se impuso por 4-2 en el estadio 15 de Abril.





Sin embargo, a pesar de la sequía, los hinchas nunca pusieron en tela de juicio al sunchalense, quien es un delantero que no solo vive del gol sino que hace un trabajo denodado para el equipo, ya sea en la recuperación de la pelota como en la gestación del juego, a la par de su gran aporte en defensa cada vez que el equipo tiene una pelota parada en contra.





LEER MÁS ►► El equipo que pondría Madelón ante Defensa y Justicia





No es casualidad entonces que con tan corta edad haya despertado el interés por ejemplo de Marcelo Gallardo, quien se mencionó en un momento que lo tenía en sus planes para el momento en que le toque partir a Lucas Alario. Finalmente, Pipa se fue pero no le dio tiempo a los dirigentes para buscarle un reemplazante debido a que se fue cuando el mercado de pases en nuestro país estaba transitando sus últimas horas. Sin embargo, no es menor el detalle de que figure en carpeta de uno de los mejores equipos del país y el continente.





Con el regreso de Leonardo Madelón al equipo, el exatacante de Unión de Sunchales se posicionó otra vez como titular indiscutido. Incluso su importancia es tal, que se buscó denodadamente en el mercado de pases un atacante para que llegue para pelearle el puesto. Se apuntaron a muchos atacantes de jerarquía, pero al no poder encontrar a uno que reúna dichas condiciones se optó por apostar únicamente por él, incluso dejando ir a Federico Anselmo, delantero que en algún momento llegó para pelearle el puesto.





En los primeros partidos de esta temporada el equipo cambió su fisonomía de juego, y llegaron jugadores más aptos para la construcción del juego como Claudio Aquino y Diego Zabala. Fue así que su papel fue muy importante en cancha de Arsenal frente a Lanús por Copa Argentina, y al siguiente por la 1ª fecha de la Superliga volvió a coquetear con el gol después de mucho tiempo, tuvo chances claras para marcar pero entre la gran actuación de Luciano Pocrnjic y la mala fortuna el grito sagrado siguió sin aparecer.





LEER MÁS ►► Acevedo:"Está bueno soñar con la Libertadores"





Hasta que Unión debutó como local. Lo hizo frente a Gimnasia de La Plata, y el atacante se dio el gran gusto de marcar el único gol con el cual el equipo se quedó con su primer triunfo en la Superliga. En su festejo se pudo observar el desahogo que significó volver a convertir con la rojiblanca. Sin dudas que se trata de una gran noticia para Unión y Madelón, que apostó todas sus fichas para que siga siendo la principal referencia de área del equipo.





El atacante arrancó su etapa como futbolista en Unión de Sunchales, donde el Torneo Federal "B" convirtió 22 tantos en 32 partidos. Esta gran cosecha despertó el interés de Unión, quien lo sumó en 2014, año en que solamente pudo disputar cuatro encuentros. En 2015 anotó dos en 20 encuentros, mientras que en la primer parte de 2016 solo jugó siete cotejos, y se dio el lujo de anotar uno de los goles en la victoria por 3-0 frente a Colón en el estadio Brigadier Estanislao López.





Sin embargo, luego sufrió una grave lesión de rodilla que le demandó seis meses de recuperación. Volvió para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina frente a River (derrota por 3-0), y en el partido siguiente por el torneo local le anotó el gol a Sarmiento en la victoria por 1-0, partido que significaría el último de la segunda etapa de Madelón como DT.





LEER MÁS ►► Una idea de los socios que se hizo realidad









Con la llegada de Juan Pablo Pumpido se consolidó como titular, aunque no pudo terminar jugando el año por una lesión malar. En el inicio de este año el puesto de centrodelantero le siguió correspondiendo, y a pesar de la mala campaña y el hostigamiento de los hinchas para varios jugadores del plantel, el sunchalense nunca fue discutido y la gente es uno a los que más cariño le tiene dentro del plantel.





El delantero de Unión cumple 23 años, luego de romper una larga racha sin marcar. El sunchalense viene de darle la victoria al equipo de Madelón frente a Gimnasia de La Plata por 1-0, y es una de las joyas con las que cuenta el plantel tatengue. ¡Salud, goleador!





El top five de Soldano





Puesto 5: Su primer gol en Primera: por la fecha 17 del Torneo 2015, Unión le ganó a Argentinos por 2-0, en el Diego Armando Maradona (los dos goles fueron del sunchalense)





Embed





Puesto 4: El 4 de diciembre del año pasado, por la 12ª fecha del torneo 2016/2017, anotó el primer tanto en el triunfo frente a Rosario Central por 2-0, en el estadio 15 de Abril.





Embed









Puesto 3: El 19 de noviembre de 2016, por la 10ª fecha del campeonato 2016/2017, abrió el marcador en la victoria en Santa Fe frente a Temperley por 2-1.









Embed





Puesto 2: Por la 2ª fecha de la Superliga 2017, el pasado lunes, Soldano anotó el único gol de la victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1-0 en el 15 de Abril.









Embed









Puesto 1: El 19 de marzo del 2016, Unión goleó a Colón por 3-0 en el estadio Brigadier López, en una victoria que será recordada por siempre en el historial por lo abultado del marcador que se consiguió en condición de visitante. Solano marcó el segundo tanto con el cual el equipo que dirigía Madelón comenzaba a liquidar el Clásico.





Embed